Więcej żużla w serwisie WP SportoweFakty

Łukasz Szewczyk

• Wirtualna Polska rozszerza współpracę z Polskim Związkiem Motorowym i Ekstraligą Żużlową.

• Serwis WP SportoweFakty pozostaje oficjalnym partnerem medialnym rozgrywek PGE Ekstraligi, dodatkowo w sezonie 2022 został również partnerem eWinner 1. ligi żużlowej.

• Dodatkowo redakcja powiększa też grono współpracowników

WP SportoweFakty pozostają oficjalnym partnerem medialnym rozgrywek PGE Ekstraligi. Umowa obejmuje szeroką współpracę również w zakresie PGE Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi i Gali PGE Ekstraligi oraz kontynuację produkcji i emisji materiałów wideo. Rocznie wyemitowanych zostanie ich blisko 800. W tym roku współpraca serwisu WP SportoweFakty i Polskiego Związku Motorowego obejmuje również Żużlową Reprezentację Polski i po raz pierwszy została rozszerzona o rozgrywki eWinner 1. ligi żużlowej.- mówi Anna Szuszkiewicz, head of promotions and sponsorship Wirtualnej Polski.W poprzednim sezonie w ramach współpracy Wirtualnej Polski z PGE Ekstraligą powstało blisko 500 materiałów wideo, które przyniosły 45,6 mln odtworzeń. Magazyn PGE Ekstraligi emitowany na WP SportoweFakty w czwartki miał ponad 7 mln odtworzeń. Fanpage WP SportoweFakty/Żużel na Facebooku śledzi blisko 105 tysięcy fanów. W związku z rozszerzeniem współpracy z Polskim Związkiem Motorowym powiększa się też redakcja, ostatnio dołączył do niej Mateusz Puka, wieloletni dziennikarz Przeglądu Sportowego.- mówi Paweł Kapusta, redaktor naczelny WP SportoweFakty, zastępca redaktora naczelnego Wirtualnej Polski.