Milik z Marsylią grają o półfinał. Liga Konferencji Europy w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Arkadiusz Milik i jego Olympique Marsylia w dwumeczu o awans do półfinału Ligi Konferencji Europy mierzą się z greckim PAOK-iem Saloniki.

• AS Roma z reprezentantem Polski Nicolą Zalewskim w składzie ma okazję zrewanżować się norweskiemu FK Bodo/Glimt za październikową wyjazdową porażkę 1:6 w fazie grupowej

• Transmisje w Viaplay

W czwartkowym pierwszym meczu 1/4 finału, o 21.00 Olympique Marsylia podejmuje PAOK Saloniki. Oprócz gwiazdy gospodarzy Arkadiusza Milika, Polskę reprezentować będzie... ekipa sędziowska, z Szymonem Marciniakiem na czele. Marsylia nie przegrała sześciu kolejnych domowych meczów w europejskich pucharach (cztery zwycięstwa, dwa remisy), ale tylko raz wygrała więcej niż jednym golem. Milik w poprzednich sześciu spotkaniach w Europie zdobył osiem bramek, w tym dwie w dwumeczu 1/8 finału z FC Basel (4:2).Jose Mourinho i prowadzona przez niego AS Roma mają w ćwierćfinale rachunki do wyrównania. W czwartek o 21.00 znowu zagrają na wyjeździe z norweskim FK Bodo/Glimt, z którym na tym stadionie w fazie grupowej przegrali aż 1:6. To najwyższa porażka w karierze trenerskiej Mourinho. W poprzedniej fazie z Vitesse Arnhem, gola na wagę awansu Romy na jej stadionie Tammy Abraham strzelił w 90. minucie rewanżowego meczu. Abraham jest najlepszym strzelcem Ligi Konferencji (7 bramek), ale Ola Solbakken (6) i Amahl Pellegrino (5) z Bodo/Glimt depczą mu po piętach. Oba spotkania 1/8 finału na ławce rezerwowych spędził wracający po kontuzji reprezentant Polski Nicola Zalewski.Pogromcy Legii Warszawa z fazy grupowej Ligi Europy Leicester City o półfinał walczą z holenderskim PSV Eindhoven. W czwartek o 21.00 zagrają u siebie. Holendrzy wygrali tylko jedno z dziesięciu ostatnich wyjazdowych spotkań z angielskimi drużynami. Z kolei o 18.45 inny holenderski zespół Feyenoord Rotterdam podejmie Slavię Praga. Czesi docierali do ćwierćfinałów rozgrywek UEFA trzykrotnie w czterech poprzednich występach, ale za każdym razem odpadali. A dla Feyenoordu to pierwszy europejski ćwierćfinał od zwycięskiego sezonu 2001/02 w Pucharze UEFA.Studio europejskich pucharów na Viaplay.pl startuje w czwartek o 18.00. Pojawią się w nim m.in. Rafał Kędzior, Michał Zachodny i Artur Wichniarek. A o 23.45 na platformie Viaplay można będzie obejrzeć magazyn skrótów wszystkich spotkań. Mecze rewanżowe odbędą się za tydzień.Najbliższe transmisje Ligi Konferencji Europy na żywo na platformie Viaplay:Czwartek (7 kwietnia):• 18:45komentują Mateusz Juza i Mariusz Moński• 21:00komentują Marcin Pawłowski i Mateusz Skierawski• 21:00komentują Szymon Ratajczak i Michał Borkowski• 21:00komentują Mariusz Hawryszczuk i Mariusz Moński