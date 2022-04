36 kanałów w otwartym oknie w Polsat Box, dodatkowe treści w Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• Klienci telewizji satelitarnej, kablowej IPTV oraz internetowej Polsat Box, w ramach otwartego okna będą mogli oglądać nawet 36 kanałów bez dodatkowych opłat.

• Użytkownicy serwisu Polsat Box Go subskrybujący pakiet Polsat Box Go Premium otrzymali w ramach wiosennej promocji dostęp do wybranych sezonów dodatkowych seriali

Abonenci Polsat Box, od najniższych pakietów, mogą cieszyć się dodatkową porcją rozrywki i relaksu bez dodatkowych opłat. Operator w ramach otwartego okna zapewnia dostęp nawet do 36 kanałów z filmowymi hitami, lifestylowych, z mnóstwem sportowych emocji, edukacyjnych oraz pełnych niesamowitych bajek i programów dla dzieci.W promocji otwarte okno znalazły się popularne stacje:• filmowo-serialowe:• rozrywkowo-lifestylowe:• dla dzieci i młodzieży:• dokumentalne:Kanały udostępnione w ramach otwartego okna można oglądać do 8 maja 2022 roku, także w aplikacji Polsat Box Go dostępnej m.in. na polsatboxgo.pl i urządzeniach mobilnych.Użytkownicy pakietu Polsat Box Go Premium otrzymali w ramach wiosennego otwartego okna dostęp do dodatkowych seriali:(FOX) - dwa sezony niesamowitego serialu z Donaldem Gloverem, uhonorowanego pięcioma nagrodami Emmy i Złotym Globem;(National Geographic) - trzeci sezon dokumentalnego serialu o tajemnicach starożytnego Egiptu;(Warner TV) - 3 sezony serialu komediowego opowiadającego o małżeństwie Nate'a i Robin, którzy wraz z dwójką swoich dzieci wyruszają na wakacyjną objazdówkę z Nowego Jorku do Kalifornii. Podczas podróży na jaw wychodzą zakakujące sekrety członków rodziny;- wybrane odcinki niesamowitych przygód superbohaterów, którzy wspólnie bronią Paryża przed Władcą Ciem;- wybrane odcinki perypetii ośmioletniej Miry, nadwornej pani detektyw, przemierzajacej całe królestwo, aby nieść pomoc członkom rodziny królewskiej. Wraz z księciem Neelem, kuzynką Priyą oraz dwoma mangustami Mikku i Chikku przeżywają ciekawe przygody.Wszystkie treści w Polsat Box Go można oglądać bez reklam, w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji: na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, w wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV, Amazon FireTV oraz dekoderów. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.