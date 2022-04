W kwietniu premiera polskiego serialu Canal+ "Powrót". Oficjalny trailer (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Powrót" to niezwykła historia zwykłego faceta, Jana Starosteckiego (Bartłomiej Topa), która zaczyna się od nagłej śmierci i jeszcze bardziej zaskakującego zmartwychwstania.

• Premiera w połowie kwietnia w Canal+

"Poweót" to z jednej strony pełna humoru komedia, z drugiej - przenikliwa, refleksyjna opowieść o facecie, któremu śmierć przemeblowała życie, dająca równocześnie widzowi dużą dawkę nadziei i zadająca mu pytanie - co byśmy zrobili, gdybyśmy dostali od losu szansę na drugie życie?Główny bohater "Powrotu", Jan Starostecki, właśnie taką szansę dostaje, gdy po kilku dniach od własnego pogrzebu budzi się w trumnie. Początkowy entuzjazm zostaje szybko ugaszony, gdy zauważa, że najbliższa rodzina jego nagłym zgonem niespecjalnie się przejęła, a jego osobiste rzeczy szybko wylądowały w śmietniku. Po tym odkryciu Jan postanawia, że swoje nowe życie musi przeżyć w znacznie barwniejszy sposób i robi wszystko żeby tego nie zepsuć, a w jego poukładaniu pomaga mu najlepszy przyjaciel Kostek (Wojciech Mecwaldowski).Dużą rolę w "Powrocie" odgrywają silne bohaterki udowadniające, że nie ma na świecie niczego mocniejszego od kobiet, które nawzajem się wspierają i inspirują. Jedną z nich jest Agata (Magdalena Walach), żona Janka, która po jego śmierci zaczyna odkrywać w sobie cechy, o które wcześniej siebie nie podejrzewała. Równie ważną postacią jest Malwina (Maria Dębska), charyzmatyczna i pełna seksapilu przyjaciółka Agaty. Ten dream team uzupełnia Zoja (Zuzanna Mikołajczyk) - córka Jana, pełna dojrzałości i nastoletniej ciekawości oraz wchodząca w relację z głównym bohaterem Iza (Matylda Giegżno) - dziewczyna nowoczesna, bezkompromisowa, która dodatkowo intryguje swoją tajemniczą przeszłością.Na widzów dodatkowo czekają orygianlne dialogi, będące błyskotliwą mieszanką trafionego humoru z solidną dawką refleksji nad tematami ważkimi, zahaczającymi o kwestię życia i śmierci. A to wszystko w pełnej kolorów scenerii Warszawy, której nocne życie pokazuje bohaterom swoje pełne oblicze.- mówi Adrian Panek, reżyser "Powrotu".Serial produkcji oryginalnej Canal+ będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Premium oraz w serwisie Canal+ Online.Reżyserem serialu jest Adrian Panek, a autorem scenariusza - Krzysztof Rak. Za zdjęcia odpowiada Karina Kleszczewska, za scenografię Daria Dwornik, a za kostiumy Małgorzata Fudala. Producentem serialu jest Wonder Films - dom produkcyjny stworzony przez trójkę dobrze znanych w branży producentów: Klaudiusza Frydrycha, Krzysztofa Raka i Ingę Kruk.