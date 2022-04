"Wielka ucieczka" gwiazd w nowym programie TV4

Łukasz Szewczyk

• Szaleńcze pościgi, wielkie emocje, ulubieńcy publiczności zdani na łaskę przechodniów i gra w policjantów i złodziei przeniesiona na zupełnie nowy poziom

• W maju na antenie TV4 premiera nowego programu "Wielka ucieczka",

Michał Wiśniewski z córką Fabienne w programie "Ucieczka gwiazd" / Fot. TV4

Jakub Stankowski, Konrad Niedziułka i Łukasz Dąbrowski / Fot. TV4

Punktem wyjścia akcji jest więzienna cela, z której ucieka dwoje bohaterów odcinka, ubranych w czerwone uniformy i pozbawionych komórek, gotówki, kart płatniczych czy choćby zapisanych numerów telefonów do znajomych. Ich tropem podąża trzech strażników, zdeterminowanych, by złapać zbiegów najszybciej, jak to możliwe.Na starcie więźniowie dostają 20 minut przewagi, po upływie których ścigający ruszają za nimi furgonetką wyposażoną w sprzęt do tropienia uciekinierów. Uciekający mogą zorganizować sobie wcześniej dwa środki transportu, potem muszą liczyć jedynie na wsparcie zwykłych ludzi napotkanych po drodze. Żadnym pojazdem nie mogą jednak poruszać się dłużej niż 20 minut. Podczas ucieczki mogą wchodzić tylko do publicznie dostępnych budynków, takich jak stacja kolejowa czy wielopoziomowy parking. Nie wolno im natomiast pozbyć się uniformów więziennych ani nadajnika, który wysyła ścigającym ich współrzędne GPS co 10 minut. Mogą za to raz wyłączyć sprzęt tropiący strażników.Pościg kończy się, gdy uciekinierzy zostają schwytani lub jeśli uda im się pozostać nieuchwytnymi przez 4 godziny. Kto wygra a komu przyjdzie wykonać niewdzięczne zadanie, o jakie ścigający i ścigani zakładają się na początku odcinka?W "Wielkiej ucieczce" jako uciekinierzy wystąpią: Ewa Kasprzyk, Iwona Pavlović, Paulina Sykut-Jeżyna, Honorata Witańska, Kamila Ścibiorek, Magdalena Margulewicz, Fabienne Wiśniewska, Michał Wiśniewski, Marcin Miller, Akop Szostak, Łukasz "Juras" Jurkowski, Mariusz Węgłowski, Jerzy Mielewski, Paweł Dudek ( Czadoman ), Luka Rosi, Adam Asanov, Michał Pałubski i Roman Awiński.Ścigać ich będą twórcy kultowego youtube'owego kanału "Urbex History" - Jakub Stankowski, Konrad Niedziułka i Łukasz Dąbrowski - specjalizujący się w eksploracji opuszczonych, trudno dostępnych i tajemniczych obiektów. Ich internetowe relacje wideo notują nawet po kilka milionów wyświetleń, a ich wyprawy do Czernobyla i Fukushimy zostały nie tylko zarejestrowane przez nich na filmach, ale również opisane w dwóch książkach ich autorstwa.Program "Wielka ucieczka" powstaje na podstawie holenderskiego formatu "Hunting Season", który narodził się w internecie, gdzie stał się prawdziwą sensacją. W ciągu pięciu sezonów kilkukrotnie wybrano go najlepszym serialem YouTube w Holandii, a w ubiegłym roku został przeniesiony do telewizji."Wielką ucieczkę" produkuje dla Czwórki Rochstar S.A.