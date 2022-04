Bare Knuckle Fighting Championship 23 na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend na antenie Fightklubu widowisko dla fanów pojedynków na gołe pięści.

• Tym razem najsłynniejsza organizacja na świecie, BKFC, zaplanowała swoje show w Wichita w stanie Kansas.

Wichita to największe miasto w stanie Kansas, które kojarzy się z fabryką produkującą słynny bombowiec Boeing B-29 Superfortress, a dla fanów modelingu jest jednoznaczne z miejscem pochodzenia dwóch amerykańskich supermodelek, Lindsey Wixson i Marii Bradley. Ze sportem punktów stycznych miało raczej niewiele, niedawno zmieniło się to jednak za sprawą organizacji Bare Knuckle Fighting Championship, która właśnie w tym mieście zorganizowała swoją pierwszą galę w stanie Kansas. Ponieważ zakończyła się ona pełnym sukcesem, lokalna hala NTRUST Bank Arena, w najbliższy weekend znów ugości największe gwiazdy walk na gołe pięści.Tym razem w starciu wieczoru zmierzą się Mike Richman i David Rickels. Ich starcie w wadze średniej zapowiada się wybornie, obaj celują bowiem w wygraną i obaj nie zaznali jeszcze w okrągłym ringu smaku porażki. Richman w dotychczasowych walkach w BKFC pokonał Marcela Stampsa i Dakotę Cochrane'a, z kolei młodszy od niego o trzy lata Rickels ma na rozpisce Clffa Wrighta Jr. oraz Juliana Lane'a. Dla obu najbliższe starcie w Wichita będzie bardzo ważne w kontekście dalszej kariery. Ewentualna wygrana może jednemu z nich poważnie uchylić drzwi do walki o mistrzowski pas.Identycznym bilansem jak wspominana dwójka legitymuje się przed weekendową galą Isaac Doolittle, który podczas BKFC 23 zmierzy się z Jaredem Warrenem. Doolittle, 31-letni "The Honey Badger" zrobi wszystko, aby w Kansas kontynuować zwycięską serię. W poprzednich walkach zostawiał w pokonanym polu Brandona Johnsona i Jaya Jacksona, w nocy z piątku na sobotę będzie czekała go jednak być może najpoważniejsza próba w dotychczasowej karierze. Jego rywalem będzie bowiem piekielnie mocno bijący Warren, który wprawdzie we wrześniu 2020 roku musiał uznać wyższość Josha Dyera, legitymuje się jednak również trzema zwycięstwami i na pewno będzie chciał wyśrubować te statystyki w najbliższy weekend.BKFC, czyli Bare Knuckle Fighting Championship, to pierwsza amerykańska organizacja, która przeprowadza sankcjonowane przez prawo stanowe pojedynki na gołe pięści na terenie USA od 1889 roku. Powołana została do życia za sprawą byłego boksera, Davida Feldmana i od 2018 roku regularnie organizuje swoje show na terenie Stanów Zjednoczonych oraz Meksyku - w 2019 roku jedna z gal odbyła się w Cancun.Bare Knuckle Fighting Championship to sporty walki w najczystszej postaci, wracające do swoich pierwotnych korzeni. Organizacja jak najwięcej pragnie czerpać zresztą z zamierzchłej przeszłości, stąd też walki organizowane są w okrągłym ringu, okalanym czterema linami. W jego centralnym punkcie znajdują się dwie linie oddalone od siebie na odległość trzech stóp, na których obaj zawodnicy rozpoczynają walkę. Linie te pochodzą bezpośrednio z zasad Broughtona wprowadzonych w życie w 1743 roku, które rządziły regułami walk na gołe pięści w XIX-wiecznej Ameryce.Bare Knuckle Fighting Championship 23 w nocy z piątku na sobotę (8/9 kwietnia 2022 roku) o godz. 3.00 na żywo wyłącznie w Fightklubie