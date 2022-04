W weekendy droższa Gazeta Wyborcza

Łukasz Szewczyk

• Gazeta Wyborcza zmienia cenę swoich piątkowych i sobotnich

• Będą one dostępne w punktach sprzedaży prasy odpowiednio za 7,99 zł i 8,99 zł, czyli o 1 zł więcej niż dotychczas.

• Zmiana ma związek ze znaczącym wzrostem kosztów wydawniczych.

Zespół "Gazety Wyborczej", w ślad za częścią innych tytułów prasowych z polskiego rynku, zdecydował o zmianie cen swoich 2 wydań. W 2022 r. rosną bowiem ceny papieru do druku gazet, którego dostępność w Europie jest bardzo niska, a także koszty produkcji tradycyjnych egzemplarzy dziennika - głównie z uwagi na wyższe ceny energii oraz paliw i transportu.Od 8 i 9 kwietnia 2022 roku "Wyborcza" ukazywać się będzie z nowymi cenami. W piątki egzemplarz dziennika kosztować będzie 7,99 zł, a w soboty - 8,99 zł. W oba dni czytelnicy i czytelniczki "Gazety Wyborczej" otrzymują obszerne wydania, składające się z grzbietu ogólnopolskiego, magazynu lokalnego, a także piątkowego tygodnika "Wyborcza TV" oraz sobotnich tygodników "Ale Historia", "Wolna Sobota" i "Wysokie Obcasy".Po zmianie - od 8 kwietnia 2022 r. "Wyborczą" będzie można kupić za: 5,99 zł w poniedziałki, 4,99 zł od wtorku do czwartku, 7,99 zł w piątki i 8,99 zł w soboty.Oprócz tego zespół "Gazety Wyborczej" cały czas proponuje odbiorcom papierowego wydania skorzystanie z prenumeraty teczkowej. To najtańsza i odporna na punktowe zmiany cen forma zakupu "Wyborczej". Obecnie koszt takiej prenumeraty dziennika na miesiąc to 129,90 zł. Korzystający z tej oferty otrzymują też co miesiąc w prezencie książki - obecnie to seria "Reporterzy Wyborczej polecają". Dodatkowo, każdy subskrybent prenumeraty teczkowej ma dostęp do Klubu Wyborczej. Jego członkowie mogą m.in. uczestniczyć w spotkaniach online z redakcją i jej gośćmi, a także korzystać z cyfrowego archiwum tekstów "Wyborczej".