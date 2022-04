Miś Teddy i Jaś Fasola: przyjaciele na dobre i na złe. Maraton serialu w Boomerang

Łukasz Szewczyk

• Premiera "Przyjaciół Boomeranga"

• Widzowie telewizji Boomernag będą mogli zobaczyć maraton serialu animowanego "Jaś Fasola".

• Kolejne odcinki pokazują nowe perypetie Jasia i jego kumpla, misia Teddy'ego, ale każda z tych opowieści jest też historią o mocy przyjaźni.

Niezdarny i pocieszny Jaś Fasola to popularna postać. Dzięki nowoczesnej animacji także najmłodsi widzowie mogą poznać jego wyjątkowe przygody. Bohater kreskówki, podobnie jak jego filmowy pierwowzór, nosi charakterystyczny czerwony krawat, ma tendencję do wpadania w zabawne tarapaty i moc nietypowych pomysłów na to, jak się z nich wykaraskać. W produkcji dedykowanej najmłodszym widzom nie brakuje także najważniejszego: kompana, pluszowego misia Teddy'ego. Chociaż jest raczej małomówny i trudno go usłyszeć w serialu, Jaś nie wyobraża sobie bez niego życia. Zabawkowy niedźwiadek jest jego największym wsparciem. To właśnie ich relację będziemy świętować w maratonie "Przyjaciele Boomeranga".W odcinkach z maratonu główny bohater wybierze się do biblioteki, gdzie znajdzie drzewo genealogiczne królewskiego rodu. Starsza pani pokaże Jasiowi, że wygląda identycznie jak prawdziwy Lord ze Szkocji. Fasola nie będzie mógł zaprzepaścić takiej okazji! Wybierze się do zamku, aby poznać członka królewskiej rodziny. Pojadą tam razem z Teddym - przyjaciele mają nadzieję, że im również uda się zostać lordami. Czy misja Fasoli zakończy się powodzeniem? W innym odcinku Jaś z misiem pójdą do sklepu z zabawkami. Jaś będzie chciał wjechać na pierwsze piętro sklepu, ale winda się zatrzyma, bo... Teddy utknie w jej drzwiach! Na ratunek przybędą strażacy, a tytułowa postać dobije targu na wymianę innej zabawki z chłopcem, który pomoże wydostać jego pluszowego kumpla.Premiera maratonu "Przyjaciele Boomeranga" już w czwartek 14 kwietnia o 11:00 w Boomerang.