Bajkowa Majówka w Romance TV. Premiera filmu "Talar szczęścia"

Łukasz Szewczyk

• Stacja Romance TV w Majówkę zaprosi widzów do magicznego świata, gdzie pokaże współczesne oraz pięknie i kolorowo zaaranżowane adaptacje znanych baśni

• Hitem będzie telewizyjna premiera filmu "Talar szczęścia", nowej interpretacji opowieści "O złotym talarze" braci Grimm.

Dzięki Romance TV widzowie będą mieli okazję przenieść się do innych, wspaniałych czasów, przepięknych i malowniczych krain i razem ze swymi ulubionymi bohaterami przeżywać wielkie emocje: od miłości i namiętności po zdradę i nienawiść. Podczas tegorocznej Majówki stacja zabierze widzów do zaczarowanego świata baśni, wielkich uczuć i co najważniejsze, pozytywnych zakończeń.Weekend majowy rozpocznie premieraw niedzielę, 1 maja o godz. 20.00. Bohaterka filmu, Katja musi ocalić przed zburzeniem stary pawilon, o którym mówi się, że ma magiczną moc w sprawach miłości. Przez liczne trudności prowadzi ją jej pieniążek szczęścia.Majówkowe wieczory wypełnią także inne, nowoczesne adaptacje najpiękniejszych baśni świata, m.in., której akcja dzieje się we Francji w XVIII wieku. Niewinna Bella o dobrym sercu, pragnie ocalić zadłużonego ojca, wiec proponuje bezdusznemu Leonowi Dalville, że zostanie jego służką. Gdy jego przebiegła kuzynka Helene namawia go na zakład, zaczyna się gra o serce Belli.Widzów urzekną także, w których młoda księżniczka Szeherezada wędruje po świecie w poszukiwaniu zaginionego męża. Pewnego dnia przybywa do pałacu okrutnego władcy, Aladyna, który skazuje ją na śmierć. Szeherezada zaczyna snuć magiczną opowieść o szewcu i księżniczce, którzy się w sobie zakochali.Inną wspaniałą opowieścią jest współczesna interpretacja baśni o Kopciuszku. Filmdzieje się w tym wspaniałym mieście w latach 50. XX wieku. Aurora, utalentowana pianistka, wychowuje się pod opieką zapracowanego ojca, któ-ry po śmierci żony zatrudnił Irenę, antypatyczną i złośliwą pomoc domową, z którą później się ożenił. Kiedy umiera ojciec Aurory, Irene nie chce wypłacić znienawidzonej pasierbicy spadku. Aurora musi zrezygnować ze szkoły muzycznej i pracować jako pomoc kuchenna. Jest poza tym narażona na ciągłe szykany ze strony przyrodnich sióstr. Czy uda jej się odmienić swoje życie?Wszystkie filmy będą emitowane od 1 do 3 maja, od godz. 20.00.