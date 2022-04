"Liderzy na firmamencie". Nowy podcast Radia 357

Łukasz Szewczyk

• Radio 357 wspólnie z marką Range Rover rozpoczyna cykl podcastów "Liderzy na firmamencie"

• Bohaterami będą pasjonaci, którzy potrafią dać dobry przykład, zainspirować

i zmotywować do działania

• W premierowym odcinku spotkanie z Miłką Raulin - najmłodszą Polką, która zdobyła Koronę Ziemi

Każdy odcinek będzie miał jedną bohaterkę lub bohatera. Rozmowy z nimi poprowadzi Jarosław Sroka, koordynator programu InCredibles Sebastiana Kulczyka. -- mówi Jarosław Sroka.- dodaje Paweł Sołtys, wydający "Liderów na firmamencie".Podcast powstał dzięki współpracy z marką Range Rover. Jest ona współorganizatorem plebiscytu "Leaders of The Future", w którym wyłaniani są liderzy wyznaczający nowe trendy. To również oni będą bohaterami nowego podcastu.- mówi Łukasz Goździor, dyrektor marketingu Jaguar Land Rover Polska.W premierowym odcinku pojawi się Miłka Raulin - najmłodsza Polka, która zdobyła Koronę Ziemi. - Myślę, że jestem wolnym elektronem, ale gdy wchodzę w przestrzeń grupy, to wyczuwam tę grupę i jeśli jest dla mnie przestrzeń, to łatwo przychodzi mi liderowanie - mówi o sobie bohaterka pierwszego odcinka "Liderów na firmamencie".- mówi Jarosław Sroka.Premierowych odcinków "Liderów na firmamencie" będzie można słuchać w Twoje 357, czyli serwisie podcastowym Radia 357. Ich fragmenty będą dostępne również na popularnych platformach streamingowych oraz jako videocast w serwisie YouTube na profilu Land Rover Polska.Pierwszy sezon "Liderów na firmamencie" będzie składał się z pięciu odcinków. Pierwszyz nich pojawił się 7 kwietnia 2022 roku, a kolejne - co 2 tygodnie.