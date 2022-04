Canal+ Online bezpłatnie dla klientów Orange TV

Łukasz Szewczyk

• Canal+ Online poszerza zasięg

• Od teraz abonenci pakietów Canal+ w Orange TV mogą korzystać z serwisu online

Od teraz klienci Telewizji od Orange, którzy posiadają pakiet telewizyjny od Canal+, mogą bezpłatnie korzystać z nowego serwisu - Canal+ Online dla abonentów. Z kolei nowi klienci, którzy chcą zamówić dodatkowe pakiety telewizyjne od Canal+, w ramach których zyskają też dostęp do serwisu Canal+ Online, mają do dyspozycji pakiety Canal+ Prestige, Canal+ Select oraz Extra.Pakiety od Canal+ można dokupić w ramach posiadanej w Orange oferty z Internetem i TV, a także w ramach Orange Love Standard lub Orange Love Extra (Internet, TV, abonament komórkowy). Z kolei klienci, którzy kupią Orange Love Premium mają już kanały z pakietu Canal+ Prestige w cenie swojego abonamentu.Z serwisu Canal+ Online można korzystać na wielu urządzeniach z dostępem do Internetu, m.in.: na komputerze, smartfonie czy tablecie. W serwisie dostępne są wybrane kanały telewizyjne oraz treści na żądanie z oferty abonamentowej: filmy, pełne sezony topowych polskich i zagranicznych seriali m.in.: "Dexter: New Blood", "Pitbull", "Klangor" czy "Planeta Singli. Osiem historii" (w przypadku abonentów korzystających z pakietu Canal+ Prestige lub Canal+ Select), produkcje dla dzieci oraz doskonałe programy sportowe.