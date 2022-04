Bayern mistrzem? Walka o Ligę Mistrzów i "polski mecz" - weekend z Bundesligą w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Na sześć kolejek przed końcem sezonu, Bayern Monachium ma w Bundeslidze dziewięć punktów przewagi nad drugą Borussią Dortmund i mistrzostwo Niemiec na wyciągnięcie ręki.

• Trwa walka o pierwszą szóstkę i grę w europejskich pucharach. Pierwsze cztery miejsca w lidze zapewniają udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów

• W sobotę "polski mecz" w Bundeslidze. Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim podejmuje walczący o utrzymanie FC Augsburg z Rafałem Gikiewiczem i Robertem Gumnym.

Bayern ma dziewięć punktów przewagi nad Borussią Dortmund. W drodze do obrony mistrzostwa Niemiec musi już tylko postawić kropkę nad i. W sobotę o 15.30 podejmie FC Augsburg. Będzie to zatem starcie napastnika Roberta Lewandowskiego z walczącymi o utrzymanie dla Augsburga Polakami: Rafałem Gikiewiczem w bramce i Robertem Gumnym w obronie. Transmisja na Viaplay.plWażne w kontekście walki o czołowe miejsca i grę w Lidze Mistrzów (pierwsze cztery lokaty gwarantują udział w fazie grupowej Champions League) starcie odbędzie się w Lipsku. W niedzielę o 19.30 miejscowe RB, aktualnie czwarta drużyna w lidze, gra z szóstym Hoffehheim. RB Lipsk traci trzy punkty do podium, a Hoffenheim cztery punkty do... RB Lipsk. Gospodarze w lidze i europejskich pucharach nie przegrali od 5 lutego, czyli od dziesięciu kolejnych meczów (nie licząc nieodbytych spotkań ze Spartakiem Moskwa w Lidze Europy).A na deser, w sobotę o 18.30 derby Berlina. Hertha jest przedostatnia w lidze i traci punkt do niezagrożonego spadkiem miejsca w tabeli. W znacznie lepszej sytuacji jest Union - jest siódmy i ma trzy punkty straty do Hoffenheim, czyli do szóstego miejsca dającego grę w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy. Piłkarską bitwę o Berlin transmitować będzie platforma Viaplay.W studiu Bundesligi w Viaplay, w sobotę pojawią się Justyna Kostyra, Michał Zachodny, Tomasz Urban i Radosław Gilewicz, a w niedzielę: Piotr Domagała, Michał Zachodny i Tomasz Urban.Mecze 29. kolejki Bundesligi - transmisje na żywo na platformie Viaplay:Piątek (8 kwietnia):• 20.30komentują Rafał Kędzior i Radosław GilewiczSobota (9 kwietnia):• 15.30komentuje Piotr Domagała• 15.30komentuje Mariusz Hawryszczuk• 15.30komentują Mateusz Borek i Marcin Borzęcki• 15.30komentują Kamil Kania i Tomasz Urban• 18.30komentują Rafał Wolski i Radosław GilewiczNiedziela (10 kwietnia):• 15.30komentuje Mateusz Juza i Radosław Gilewicz• 17.30komentują Dawid Król I Tomasz Urban• 19.30komentują Mateusz Borek i Marcin Borzęcki