Hit ligi włoskiej, F1 w Australii, start Ekstraligi - weekend w Eleven Sports

• Piłkarskim wydarzeniem weekendu w ELEVEN SPORTS będzie hit ligi włoskiej SSC Napoli - ACF Fiorentina, w którym kibice zobaczą w akcji Piotra Zielińskiego i Krzysztofa Piątka.

• Dla fanów motorsportu stacja zaplanowała transmisje pierwszych meczów nowego sezonu żużlowej PGE Ekstraligi, a także wyścigu Formula 1 w Australii.

SSC Napoli jest wiceliderem Serie A i ma tylko punkt straty do prowadzącego w tabeli AC Milanu. W 32. kolejce drużyna Piotra Zielińskiego zmierzy się z zajmującą ósme miejsce i aspirującą do gry w europejskich pucharach ACF Fiorentiną. Azzurri postarają się o rewanż za styczniowe spotkanie w Pucharze Włoch, w którym przegrali z Violą aż 2:5. Jedną z bramek dla ekipy z Florencji zdobył wówczas Krzysztof Piątek. Polski snajper jest ostatnio w dobrej formie, ale w tym meczu o następne trafienia nie będzie mu łatwo, bo Napoli znacznie poprawiło grę w defensywie i ma obecnie najmniej straconych goli spośród wszystkich klubów włoskiej ekstraklasy.Na kolejny udany występ liczy w weekend Wojciech Szczęsny. Reprezentant Polski kilka dni temu świetnie wypadł w starciu przeciwko Interowi Mediolan, ale to nie wystarczyło, by uchronić Juventus FC od porażki 0:1. Stara Dama znacznie skomplikowała swoją sytuację w walce o Scudetto, dlatego w najbliższej kolejce w spotkaniu przeciwko Cagliari Calcio nie może sobie pozwolić na wpadkę. Turyńczycy muszą jednak mieć się na baczności, ponieważ w 2022 roku punkty w rywalizacji z tym zespołem straciły już takie kluby jak SSC Napoli, ACF Fiorentina czy Atalanta Bergamo.W ten weekend rozpocznie się nowy sezon PGE Ekstraligi, zgodnie uznawanej za najsilniejsza żużlową ligę świata. Na inaugurację rozgrywek ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ Częstochowa podejmie FOGO UNIĘ Leszno. Lwy z Częstochowy liczą na atut własnego toru, ale warto pamiętać, że w 2021 roku jednej z zaledwie trzech porażek u siebie doznały właśnie w konfrontacji z ekipą z Leszna. Tym razem sukces ma im zapewnić groźna czwórka: Leon Madsen, Fredrik Lindgren, Kacper Woryna i Bartosz Smektała. Dwaj ostatni kilka dni temu zajęli najwyższe miejsca podczas gnieźnieńskiego Turnieju o Koronę Bolesława Chrobrego. Z kolei dla gości z Leszna mecz z Włókniarzem ma być udanym początkiem walki o odzyskanie mistrzostwa kraju. Po ich stronie wiele będzie zależało od doświadczonej trójki Jason Doyle - Janusz Kołodziej - Piotr Pawlicki.W hitowym spotkaniu inauguracyjnej rundy MOJE BERMUDY STAL Gorzów zmierzy się z MOTOREM Lublin. Jedną z atrakcji tego starcia będzie konfrontacja Bartosza Zmarzlika i Martina Vaculíka po stronie gospodarzy z Mikkelem Michelsenem i Dominikiem Kuberą w barwach gości. Duet z Lublina w miniony weekend zagwarantował swojej drużynie złote medale podczas Mistrzostw Polski Par Klubowych, natomiast dwójka z Gorzowa ma poprowadzić Stal do najwyższych trofeów w tym sezonie.W najbliższy weekend odbędzie się pierwszy od trzech lat wyścig Formula 1 o Grand Prix Australii. Na Melbourne Grand Prix Circuit zapowiadają się wielkie emocje, bo ekscytujący początek nowego sezonu sprawił, że na czele klasyfikacji generalnej niespodziewanie znajdują się kierowcy Scuderia Ferrari - Charles Leclerc i Carlos Sainz. To właśnie tę dwójkę muszą gonić przedstawiciele Oracle Red Bull Racing i Mercedes-AMG Petronas F1 Team, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sergio Pérez i George Russell, a także inni kandydaci do najwyższych lokat. Weekend w Melbourne będzie szczególnie ważny dla zespołu Mercedesa, ponieważ w dwóch pierwszych wyścigach jego bolidy miały wyraźnie gorsze osiągi od głównych konkurentów. Szef stajni, Toto Wolff, zapowiada w Australii widoczny postęp w wynikach uzyskiwanych przez Hamiltona i Russella. Czy rzeczywiście tak się stanie? Jak na ich tle zaprezentują się rywale? Odpowiedzi na te pytania będzie można uzyskać podczas transmisji w Eleven Sports 1.Real Madryt spisuje się ostatnio bardzo dobrze, ale od kwietnia 2021 roku żaden inny klub nie sprawił mu większych problemów niż Getafe CF. Ekipa spod Madrytu w dwóch poprzednich meczach z Królewskimi zdobyła w sumie cztery punkty i nie straciła ani jednej bramki. W najbliższej konfrontacji na Estadio Santiago Bernabéu również może stawić gospodarzom silny opór, bo jest w dobrej formie i od połowy lutego przegrała tylko jedno spotkanie. Zespół trenera Carlo Ancelottiego czeka więc spore wyzwanie, a dodatkowo zagra pod dużą presją, ponieważ goniąca go FC Barcelona spisuje się znakomicie, dzięki czemu walka o mistrzostwo Hiszpanii nadal pozostaje nierozstrzygnięta. W ten weekend kluczowe role mogą odegrać Karim Benzema i Enes Ünal, czołowi snajperzy Realu i Getafe, którzy w tym sezonie strzelili w lidze łącznie aż 38 goli.W innym istotnym meczu broniąca się przed spadkiem RCD Mallorca podejmie aktualnego mistrza Hiszpanii, Atlético Madryt. Wskazanie faworyta tej rywalizacji nie jest trudne, ponieważ RCD Mallorca ma na koncie siedem porażek z rzędu, a Los Colchoneros notują passę sześciu ligowych zwycięstw, ale nie można zapominać, że w jesiennym starciu tych drużyn Atléti przegrali z ekipą z Majorki 1:2. Tym razem porażka piłkarzy trenera Diego Simeone oznaczałaby stratę realnej szansy na obronę tytułu mistrzowskiego.Kilka dni temu Paris Saint-Germain rozgromiło FC Lorient aż 5:1 i jest na dobrej drodze do odzyskania tytułu mistrza Francji. W ten weekend drużyna ze stolicy zmierzy się na wyjeździe z Clermont Foot 63, czyli ekipą broniącą się przed spadkiem z Ligue 1 Uber Eats. Kibice PSG liczą na kolejny udany występ Kyliana Mbappé, który we wspomnianym spotkaniu z Lorient zanotował dwa trafienia oraz asysty przy pozostałych trzech golach strzelonych przez Neymara i Leo Messiego. Z kolei obrońcy paryżan muszą uważać na największą gwiazdę gospodarzy, Mohameda Bayo, który w tym sezonie ma na koncie już dziesięć bramek i jest w czołówce ligowych strzelców.Hitem 29. kolejki ligi portugalskiej będzie wyjazdowe starcie prowadzącego w tabeli FC Porto z szóstą Vitórią SC. To szczególnie ważne spotkanie dla Smoków, które wprawdzie pozostają w tym sezonie niepokonane, ale nadal nie mają bezpiecznej przewagi nad drugim w stawce Sportingiem CP. Podopieczni trenera Sérgio Conceição liczą na powtórkę z jesieni, kiedy pokonali ekipę z Guimarães 2:1. Powodzenie tego planu będzie zależało w dużym stopniu od dwójki znakomitych stoperów, Pepe i Chancela Mbemby. Obaj spróbują upilnować Óscara Estupiñána, czołowego snajpera gospodarzy, który miał udział (gol lub asysta) w aż siedmiu z ostatnich czternastu bramek uzyskanych przez swój zespół.Plan transmisji:Piątek (8 kwietnia):• 04:55 FORMULA 1 AUSTRALIAN GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 04:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Filip Kapica, Robert Smoczyński• 07:55 FORMULA 1 AUSTRALIAN GRAND PRIX 2022:(Eleben Sports 1, studio od 07:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Musiał, Maciej Markowskistudio: Anita Mazur, reporter: Tomasz Lorek• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Marcelina Rutkowska-Konikiewicz, reporterka: Joanna Cedrych• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Spots 2 i 5)komentarz: Michał Świerżyński, Marcin Gazda• 23:00- magazyn (Eleven Spots 1)Sobota (9 kwietnia):• 04:55 FORMULA 1 AUSTRALIAN GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 04:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński• 07:55 FORMULA 1 AUSTRALIAN GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 07:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Filip Kapica, Robert Smoczyński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Mikołaj Kruk• 15:55 Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:Rennais (Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Mateusz Janiak, Antoni Partum• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Kuba Ostrowski, Adrian Gątarek• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Daniel Sobis• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Świerżyński, Krzysztof Rot• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (10 kwietnia):• 05:00 FORMULA 1 AUSTRALIAN GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1)studio: Aldona Marciniak, Filip Kapica, Robert Smoczyński• 06:55(Eleven Sports 1, studio od 06:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Filip Kapica, Robert Smoczyński• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Kuba Ostrowski, Michał Świrkula• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Antoni Partum, Marcin Nowomiejski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniak• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Zieliński• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• 18:25 LaLiga Santander:(ELeven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazda• 18:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Spots 4)komentarz: Michał Świerżyński• 20:40 Serie A:(Eleven Spots 1, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Spots 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (11 kwietnia):• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 20:40 Serie A:(Eleben Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniak• 21:00(Eleven Sports 1)