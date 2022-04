Start sezonu żużlowego, szlagiery w Ekstraklasie i Premier League - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Inauguracja sezonu żużlowego w PGE Ekstralidze, eWinner 1. Lidze oraz 2. Lidze Żużlowej

• Mecz na szczycie angielskiej Premier League Manchester City - Liverpool

• Piłkarski klasyk w PKO BP Ekstraklasie Lech Poznań - Legia Warszawa

Od tego sezonu widzowie Canal+ mogą śledzić rywalizację na wszystkich szczeblach rozgrywkowych w Polsce - w PGE Ekstralidze, eWinner 1. Lidze oraz 2. Lidze Żużlowej. Rywalizacja o ligowe punkty rozpocznie się właśnie w drugi weekend kwietnia. Na inaugurację PGE Ekstraligi widzowie Canal+ Sport 5 będą mogli obejrzeć w niedzielne popołudnie mecze ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski - ZOOLESZCZ GKM Grudziądz i BETARD Sparta Wrocław - APATOR Toruń. W eWinner 1. Lidze w sobotnie popołudnie Orzeł Łódź podejmie ROW Rybnik, a w niedzielę spotkanie Stelmet Falubaz Zielona Góra - Aforti Start Gniezno. Z kolei pierwszym meczem 2. Ligi Żużlowej transmitowanym w Canal+ będzie sobotnie starcie Texom Stal Rzeszów - OK Bedmet Kolejarz Opole.Hitem weekendu oraz całej rundy wiosennej w Premier League będzie spotkanie Manchesteru City z Liverpoolem. To mecz, który może decydować o mistrzostwie Anglii. Przez długi czas wydawało się, że to drużyna Josepa Guardioli sięgnie po tytuł, jednak w ostatnich tygodniach The Reds zaczęli grać jak z nut i zmniejszyli stratę do City do jednego punktu. Mecz będzie transmitowany w CANAL+ SPORT o godzinie 17:30, a komentatorami tego spotkania będą Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny. Już o godzinie 16:30 wystartuje specjalne studio, które poprowadzi Remigiusz Kula, natomiast w Manchesterze będą Przemysław Pełka i Przemysław Rudzki.Za plecami Manchesteru City i Liverpoolu trwa walka o miejsca 3-4 gwarantujące grę w Champions League. Najbliżej tego celu jest Chelsea, która zajmuje trzecie miejsce i ma 59 punktów. W sobotę The Blues zagrają na wyjeździe z Southampton. Na czwartej pozycji z 54 punktami jest Tottenham, który także w sobotę zagra z Aston Villą. Tyle samo punktów ma piąty Arsenal - w sobotę podejmie Brighton. Szósty West Ham United zmierzy się w niedzielę z Brentford, a siódmy Manchester United zagra w sobotę z Evertonem.Hitem 28. kolejki będzie spotkanie Lecha Poznań z Legią Warszawa. W tym sezonie ligowy klasyk będzie szczególnie ważny dla Kolejorza, który w tabeli zajmuje trzecie miejsce i walczy o tytuł mistrzowski. Legia po fatalnym starcie i imponującej drugiej części sezonu znalazła się w środkowej, bezpiecznej części tabeli. Transmisja meczu w rozpocznie się w sobotę o 17:30, a studio już o godzinie 17:00. W innych ciekawszych meczach prowadząca w tabeli Pogoń Szczecin zagra z Wisłą Płock , Wisła Kraków z Górnikiem Zabrze, a Raków Częstochowa ze Śląskiem Wrocław.Plan transmisji:Piątek (8 kwietnia):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Remigiusz Jezierski• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Cezary Olbrycht• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Maciej Murawski• 20:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 5)komentarz: Michał Mitrut, Wojciech Jagoda• 23.00(Canal+ Sport 5)Sobota (9 kwietnia):• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Kamil Kosowski• 13:55 2 liga żużlowa:(Canal+ Spot 5)• 13:55 LaLiga:(Canal+ Now)komentarz: Michał Kornacki, Leszek Orłowski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Grzegorz Mielcarski• 15:55(Canal+ Sport 2)moderator: Krzysztof Marciniak• 15:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Gutka• 15:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Adrian Olek, Grzegorz Kaczmarczyk• 15:55 Premier League:(Canal+ Family)komentarz: Marcin Rosłoń, Jakub Polkowski• 16:25 1 liga żużlowa: Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Cellfast Wilki Krosno (Canal+ Online)• 16:30 1 liga żużlowa:(Canal+ Sport 5)• 17:00(Canal+ Sport)prowadzący: Łukasz Wiśniowski• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Radosław Majdan• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Gutka• 18:30 LaLiga:(Canal+ Sport 5)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 19:55 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Michał Żewłakow• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Tomasz Smokowski, Tomasz Wieszczycki• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Rafał Dębiński• 23.00(Canal+ Sport 5)Niedziela (10 kwietnia):• 10.00(Canal+ Sport)• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Cezary Olbrycht, Maciej Murawski• 12:55 Ligue 1: Girondins Bordeaux - FC Metz (Canal+ Online)• 13:40 1 liga żużlowa:(Canal+ Sport 5)• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Piotr Laboga Grzegorz Mielcarski• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Grzegorz Kaczmarczyk• 14:55 Premier League:(Canal+ Family)komentarz: Adrian Olek, Adam Zakrzewski• 15:55 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)• 16:10 LaLiga:(Canal+ Now)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Leszek Orłowski• 16:30(Canal+ Sport)prowadzący: Remigiusz Kula• 16:55 Ligue 1: Stade Reims - Stade Rennes (Canal+ Online)• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Robert Skrzyński, Marcin Baszczyński• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Artur Kwiatkowski, Michał Bojanowski• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 18:55 Ligue 1: RC Strasbourg - Olympique Lyon (Canal+ Online)• 19:15 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Now)komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 21:15(Canal+ Sport 5)• 23.00(Canal+ Sport 5)Poniedziałek (11 kwietnia):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Wojciech Jagoda• 17:55 1 liga żużlowa:(Canal+ Sport 5)• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma• 21:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski• 23.00(Canal+ Sport 5)