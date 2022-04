Więcej żużla w Canal+. Startuje nowy sezon

Łukasz Szewczyk

• W ten weekend swoje rozgrywki rozpoczynają żużlowe PGE Ekstraliga, eWinner 1. Liga oraz 2. Liga Żużlowa.

• Rywalizację na wszystkich szczeblach rozgrywkowych będzie można śledzić w Canal+ oraz Canal+ Online.

• Na Facebooku oraz Instagramie nowy profil Canal+ Speedway

Nowy sezon oznacza jeszcze więcej żużla w Canal+. Do PGE Ekstraligi oraz eWinner 1. Ligi dołącza. Canal+ pozyskał prawa telewizyjne do transmisji również tego szczebla rozgrywek. Umowę podpisano na trzy lata, a w każdej kolejce transmitowany będzie jeden mecz. Na inaugurację sezonu widzowie Canal+ Sport 5 (dawny nSport+) będą mogli obejrzeć mecz Texom Stal Rzeszów - OK Bedmet Kolejarz Opole (sobota, godzina 13:55). Komentatorami tego spotkania będą Mateusz Dziopa i Robert Wardzała. Transmisje z meczów 2. Ligi Żużlowej mają zarezerwowany, stały termin w sobotnie popołudnia.Także w ten weekend walkę o ligowe punkty rozpoczną zawodnicy. Fani speedwaya będą mieli okazję zobaczyć dwa mecze w Canal+ S prot 5. W sobotę o 16:30 Orzeł Łódź zmierzy się z ROW Rybnik. Komentatorami tego spotkania będą Maciej Noskowicz i Wojciech Dankiewicz. Przedmeczowe studio w Canal+ Sport 5 poprowadzi od 16:10 Michał Łopaciński. Z kolei w niedzielę o 14:00, także w Canal+ S port 5 rozpocznie się mecz Stelmet Falubaz Zielona Góra - Aforti Start Gniezno. Gospodarzem studia (godz. 13:40) będzie Piotr Karpiński, a spotkanie skomentują Michał Mitrut i Wojciech Dankiewicz. Transmisje powyższych spotkań będą dostępne również w Canal+ Online. W Canal+ Online będzie można na żywo śledzić rywalizację także w dwóch pozostałych meczach eWinner 1. Ligi. W sobotę będzie to mecz Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Cellfast Wilki Krosno (godz. 16:30), a w poniedziałek Trans MF Landshut Devils - Abramczyk Polonia Bydgoszcz (godz. 18:00). Podsumowanie ligowej kolejki we wtorkowym magazynie eWinner 1. Ligi o godzinie godz. 22:30 w Canal+ Sport 5.Niedziele w Canal+ S port 5 będą stały pod znakiem. W każdej kolejce dwa niedzielne mecze, a na deser "Magazyn PGE Ekstraligi". W pierwszą niedzielę z PGE Ekstraligą widzowie Canal+ S port 5 zobaczą mecz ARGED MALESA Ostrów - ZOOLESZCZ GKM Grudziądz (godzina 16:00; komentarz Maciej Noskowicz/Tomasz Gollob) oraz spotkanie BETARD SPARTA Wrocław - APATOR Toruń (godzina 19:15, komentarz Tomasz Dryła/Mirosław Jabłoński). O godzinie 21:15 Magazyn PGE Ekstraligi prowadzony przez Marcina Majewskiego.- mówi Marcin Majewski, szef redakcji żużlowej Canal+.23 kwietnia, w piątą rocznicę wypadku Tomasza Golloba, CANAL+ pokaże film dokumentalnyautorstwa Marcina Majewskiego. Film opowiada nie tylko o dramatycznym wypadku, który całkowicie zmienił życie najlepszego polskiego żużlowca, ale także o ciężkiej pracy i walce o powrót do zdrowia.Dodatkowo na Facebooku profil nSport+ zmienił się w Canal+ Speedway . Nowy profil dla fanów żużla dostępny jest także na Instagramie Cały czas dostępna jest, przygotowana z myślą o kibicach żużla, promocja na dostęp do serwisu Canal+ Online