"Reminiscencja", "Trzy królowe" - filmowy weekend premium TV

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Trzy królowe", "Nikt", "Reminiscencja", "Tove", "Madalena"

W weekendfinał serialowej wersji kryminalnej fabuły Patryka Vegi -(8 kwietnia). W kolejnej opowieści z cyklu "Pitbull" Andrzej Grabowski powraca jako doświadczony i zmęczony życiem policjant Jacek Goc, zwany "Gebelsem". Tym razem musi się zmierzyć z najmroczniejszym przeciwnikiem w całej swej policyjnej karierze - "Nosem", szefem wielkiej grupy przestępczej. Sprawa staje się znacznie bardziej skomplikowana, gdy syn "Gebelsa" wraz z przyjaciółmi, nie wiedząc z kim mają do czynienia, okrada "Nosa". Czy ojciec jest w stanie go uratować? I czy mu wybaczy?Sobotę premiera filmu(9 kwietnia). Do domu Hutcha Mansella (Bob Odenkirk) i jego bliskich nocą zakrada się dwoje uzbrojonych złodziei. By nie narażać rodziny na niebezpieczeństwo i uniknąć krwawego scenariusza, mężczyzna postanawia zaniechać jakiejkolwiek obrony. Niebawem na miejscu zjawia się policja. To jednak nie kończy sprawy. Syn Hutcha, Blake (Gage Munroe) i żona Becca (Connie Nielsen) są rozczarowani jego zachowaniem, a sąsiedzi nie szczędzą kpiących uwag. Ta trudna sytuacja wyzwala w mężczyźnie długo tłumione mroczne instynkty. Spokojny, wiodący nudne życie Mansell wkracza teraz na ścieżkę przemocy. Brutalnie zaprowadza sprawiedliwość, dając upust swojej wściekłości i frustracji. Zadziera z rosyjską mafią, jednocześnie robiąc wszystko, by chronić swoich bliskich.W niedzielę komedia romantyczna(10 kwietnia). Helen straciła swój ukochany dom w pożarze. Zanim jednak zostanie on wyremontowany postanawia przenieść się tymczasowo do pobliskiego domu spokojnej starości. Nie spodziewa się, że w nowym miejscu jej życie zostanie wywrócone do góry nogami. Ekscentryczni lokatorzy, zagmatwane koneksje, ogromna ilość intryg to tylko zaledwie wierzchołek góry lodowej. Prawdziwym wyzwaniem dla seniorki będzie starcie z szajką nieokrzesanych emerytek. Tamtejszych atrakcji i bogatego życia towarzyskiego pozazdrościłby im nie jeden akademik. Przed Helen zapowiada się czas pełen przygód, wzruszeń i nowych przyjaźni. Czy kobieta wróci jeszcze do swojego starego domu?Weekend premier w HBO rozpocznie(8 kwietnia). W 2000 roku Juan María Jáuregui (Josu Ormaetxe) zostaje zamordowany przez baskijską grupę ETA. Jakiś czas później żona mężczyzny, Maixabel Lasa (Blanca Portillo), obejmuje stanowisko szefowej instytucji zrzeszającej krewnych ofiar terrorystów. Winni śmierci Juana zostają zaś schwytani i osadzeni w więzieniu. Mija jedenaście lat. Maixabel otrzymuje zaskakującą wiadomość. Jeden z zamachowców prosi ją, by zgodziła się z nim spotkać w zakładzie karnym Nanclares de la Oca w Aravie, w którym odbywa wyrok. Pomimo wątpliwości i cierpienia kobieta decyduje się porozmawiać z człowiekiem, który z zimną krwią zakończył życie jej ukochanego. Jest bowiem pewna jednego - każdy zasługuje na drugą szansę.Niedzielną Megapremierą będzie film(10 kwietnia). Niedaleka przyszłość. Po wojnie i zmianach klimatycznych Miami nie przypomina dawnego, tętniącego życiem miasta. Weteran Nick Bannister (Hugh Jackman) i jego współpracownica Emily "Watts" Sanders (Thandiwe Newton) zarabiają dzięki ludziom, którzy lubią wspominać dawne czasy. Ich klienci w specjalnej kapsule na nowo przeżywają przyjemne minione chwile. Życie Nicka zmienia się, gdy jego lokal odwiedza atrakcyjna Mae (Rebecca Ferguson). Kobieta chce się tylko dowiedzieć, gdzie zostawiła klucze do domu. Bannister zakochuje się w niej i para nawiązuje romans. Kilka miesięcy później kobieta znika jednak bez śladu. Zrozpaczony mężczyzna gotów jest na wszystko, by ją odnaleźć. Prywatne śledztwo naprowadza go na trop mrocznej intrygi.Z kolei wpremiera(9 kwietnia, Cinemax 2). Powojenne Helsinki. Malarka Tove Jansson (Alma Pöysti) wreszcie może poczuć się wolna, zarówno w sferze artystycznej, jak i społecznej. Jej życie to sztuka, romans z żonatym politykiem i szalone imprezy. Ten niekonwencjonalny tryb życia nie podoba się surowemu ojcu. Pewnego dnia Tove poznaje reżyserkę teatralną Vivicę Bandler (Krista Kosonen). Artystka zakochuje się w niej bez pamięci i wkrótce uświadamia sobie, że ma silne pragnienie odwzajemnionej miłości. Tymczasem jej osobiste rozterki znajdują ujście w twórczości - Tove powołuje do życia niezwykły, melancholijny świat Muminków. Przygody tych uroczych istot inspirowane są jej życiem i wkrótce przynoszą jej międzynarodową sławę i bezpieczeństwo finansowe.W niedzielę(10 kwietnia, Cinemax 2) Ciało transseksualnej Madaleny (Chloe Milan) zostaje znalezione w białej sukni na farmie soi, której właścicielami są rolniczy potentaci, rodzice niejakiego Cristiano (Rafael de Bona). Nie narzeka on na brak pieniędzy. Długami zaciągniętymi przez ofiarę zbrodni martwi się natomiast Luziane (Natália Mazarim), właścicielka klubu, która stara się odzyskać należną jej kwotę. Tymczasem Bianca (Pâmella Yulle) i jej znajome dzielą się między sobą rzeczami zabitej, wspominając wspólne chwile. Ona również jest transseksualna. Criastiano, Luziane i Bianca nie mają nic ze sobą wspólnego, poza tym, że wszyscy mieszkają w tej samej brazylijskiej wsi. Wszystkich troje łączy również to, że śmierć Madaleny nie pozostaje bez wpływu na ich losy.