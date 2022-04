Kolejny rekord słuchalności Radia TOK FM

Łukasz Szewczyk

• W pierwszym kwartale 2022 r. Radio TOK FM osiągnęło kolejne rekordowe rezultaty.

• Po raz pierwszy w historii stacja przekroczyła poziom 3% udziału w czasie słuchania.

• Każdego dnia programy TOK FM docierają do ponad miliona słuchaczy, a tygodniowo do blisko 3 milionów osób.

źródło danych: badanie Radio Track, Kantar Polska. Udział w czasie słuchania, zasięg dzienny i tygodniowy (%), wszyscy respondenci - fala styczeń - marzec 2022 r., w tym miasta 200 tys. + i 500 tys.+. Udział w czasie słuchania - fala październik 2021 - marzec 2022 r., miasta Wrocław, Kraków, Lublin, Warszawa, Poznań, Trójmiasto, Opole i Toruń.

Najnowsze wyniki badania Radio Track realizowanego przez Kantar Polska przyniosły historyczny rekord Radia TOK FM pod względem udziału w czasie słuchania - w okresie styczeń - marzec 2022 r. wyniósł on 3,1%. Stacja gromadziła też bardzo szerokie grono odbiorców - jej zasięg dzienny sięgnął powyżej miliona słuchaczy (1,017 mln), a tygodniowy - prawie trzech milionów (2,855 mln).Jednocześnie Radio TOK FM pozostaje jedną z najchętniej słuchanych rozgłośni w 23 obszarach miejskich, w których nadawany jest jej program w eterze. W 1. kwartale br. TOK FM zajmowało pozycję wicelidera słuchalności w miastach powyżej 500 i 200 tys. mieszkańców oraz 3. miejsce w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.Dodatkowo, w półroczu październik 2021 - marzec 2022 r. Radio TOK FM było najczęściej wybieraną stacją radiową we Wrocławiu i Toruniu, drugą - w Krakowie i Lublinie, a trzecią - w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Opolu.- komentuje Kamila Ceran, redaktor naczelna Radia TOK FM.Radio TOK FM to wyjątkowa stacja w polskim eterze - opiniotwórcze medium, w którym słowo stanowi około 90% programu. W ostatnich tygodniach na antenie TOK FM pojawiły się m.in. specjalne audycje związane z wojną w Ukrainie oraz jej konsekwencjami dla Polski i świata, a sytuację zza wschodniej granicy niemal od początku relacjonowała dla stacji specjalna wysłanniczka Agnieszka Lichnerowicz. Tematom związanym z Ukrainą poświęcona jest nadal znaczna część programów z ramówki rozgłośni, a dodatkowo jej zespół zaangażowany jest w liczne działania pomocowe.