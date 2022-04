TVN ma nowego właściciela. Powstało Warner Bros. Discovery

Łukasz Szewczyk

• Discovery i AT&T sfinalizowały transakcję, w wyniku której doszło do fuzji WarnerMedia i Discovery.

• Efektem połącznie jest powstanie wiodącego podmiotu na globalnym rynku mediów i rozrywki o nazwie Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery będzie oferować różnorodne treści własne i licencjonowane, dostępne w telewizji, kinach, a także na platformach streamingowych. Nowa oferta łączy w sobie formaty rozrywkowe, relacje sportowe i programy informacyjne, dostarczane dotychczas przez WarnerMedia, oraz znakomite treści non-fiction, międzynarodową rozrywkę i sport, znane z kanałów Discovery - w tym treści nadawane m.in. w ramach Discovery Channel, discovery+, Warner Bros. Entertainment, CNN, CNN+, DC, Eurosport, HBO, HBO Max, HGTV, Food Network, Investigation Discovery, TLC, TNT, TBS, truTV, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies.- podkreśla David Zaslav, CEO Warner Bros. Discovery. -- dodaje.- powiedział John Stankey, CEO AT&T. -- dodałZgodnie z postanowieniami umowy, która została zawarta w formie Reverse Morris Trust, w momencie finalizacji transakcji AT&T otrzymała 40,4 mld USD w gotówce, a WarnerMedia zachowa część swojego zadłużenia. Akcjonariusze AT&T otrzymali dodatkowo 0,241917 udziałów w WBD za każdą akcję AT&T posiadaną przez nich w momencie finalizacji transakcji. Łącznie akcjonariusze AT&T otrzymali 1,7 mld udziałów w WBD, co stanowi 71% wszystkich akcji WBD. Pozostała część udziałów nowej spółki należy do dotychczasowych akcjonariuszy Discovery. Oprócz nowych udziałów w WBD, akcjonariusze AT&T posiadają tę samą liczbę akcji AT&T, co w momencie finalizacji transakcji.