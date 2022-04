Premiera 15. sezonu "Górskiego lekarza" w Romance TV

Łukasz Szewczyk

• W maju 2022 roku na antenie Romance TV premiera 15-go sezonu kultowego serialu familijnego "Górski lekarz".

• W nowych odcinkach widzowie dowiedzą się, czy ich ulubiony doktor Martin Gruber ułoży swoje życie miłosne, czy pogodzi się z matką swego dziecka i czy nienawistna te-ściowa doprowadzi do upadku gospodarstwa jego rodziny.

Codziennie w dni powszednie, od poniedziałku 2 maja o godz. 13.15 Romance TV wyemituje nowe premierowe odcinki 15. sezonu serialu "Górski lekarz". Nie zabraknie ciekawych przypad-ków medycznych, niespodziewanych zwrotów akcji oraz wielkich emocji: od miłości po niena-wiść.kcja dzieje w austriackim Tyrolu, w przepięknej, malowniczej i urzekającej pięknem górskiej sce-nerii, będącej prawdziwą ucztą dla oczu i relaksem dla ciała. Martin Gruber powraca z nowymi perypetiami miłosnymi, rodzinnymi i zawodowymi. Okazuje się, że matka jego dziecka, Franziska chce wyemigrować do USA, a jej matka szantażuje Martina i żąda od niego, by zrzekł się praw do opieki nad synem. Inaczej doprowadzi do bankructwa i zamknięcia rozlewni mleka, którą Franziska kupiła kiedyś, żeby ratować markę mleka "Gruber". Czy Martin odda swojego syna za gospodarstwo? To jednak nie wszystkie kłopoty doktora Martina Grubera i innych mieszkańców miasteczka...