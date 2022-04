W maju premiera nowego serialu Viaplay Originals. "Wiking - Upadek narkotykowego króla" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Był o krok od osiągnięcia swojego celu, czyli stania się zamożnym brazylijskim deweloperem. Jedna zła decyzja przesądziła o upadku przestępczego imperium...

• Dramat dokumentalny 'Wiking - upadek narkotykowego króla' (dawniej Nordic Narcos) to nieopowiedziana wcześniej historia szefa mafii narkotykowej, Clausa Malmqvista.

Zdobywca nagrody Cavlinga - dziennikarz Jeppe Facius przez ponad 15 lat prowadził śledztwo w sprawie Clausa Malmqvista, jednocześnie próbując nakłonić go do wyjawienia prawdy. Claus po raz pierwszy zgadza się na serię wywiadów, podczas których Jeppe uzyskuje odpowiedzi na wcześniej zbywane ciszą pytania. Tym samym dziennikarz uchyla rąbka tajemnicy na temat konsekwencji czynów Malmqvista i trafia na trop czegoś większego, niż kolejna gangsterska biografia. Jednak prawda jest ujawniana stopniowo i manipulowana przez narkotykowego barona oraz jego wspólników. Autorytety również działają w szarej strefie, a mordercy wychodzą na wolność.- mówi Jeppe Facius.Akcja czteroodcinkowej serii rozciąga się od terenów Brazylii i Maroka, przez Amsterdam, Malagę i Barcelonę, aż po Kopenhagę i Oslo. Obok Malmqvisa - wielkiego bossa narkotykowego, który walczy z błędami przeszłości o nowe życie w Duńskim miasteczku Hvidovre jako ojciec rodziny, w tym serialu zobaczymy amerykańską mafię, brazylijskie gangi, marokańskie klany, chińskie triady, a z drugiej strony policję, Interpol i DEA (Drug Enforcement Administration).'Wiking - Upadek narkotykowego króla' to produkcja na pograniczu dokumentu i dramatu. Fragmenty historii są odtwarzane przez aktorów na podstawie prawdziwych świadectw, dowodów, transkrypcji i kluczowych źródeł. W postać młodego Clausa Malmqvisa wciela się 27-letni duński gwiazdor Alex Høgh Andersen.- mówi Alex Høgh Andersen.Serial skupia się na poznaniu podstaw działania ludzkiego umysłu. Nie na wzbudzaniu litości czy potępienia, ale zrozumienia. Co sprawiło, że nasi bohaterowie wybrali właśnie te ścieżki, którymi podążają? Czy chodziło o pieniądze? O władzę? A może w grę wchodzi coś zupełnie innego?Niezależnie od nietypowego punktu wyjścia i formalnego przełomu, serial jest dziełem dziennikarstwa śledczego - uosabia Clausa Malmqvista oraz jego brutalną świtę zwolenników i współpracowników. Nieuchronnie odkrywa infiltrację duńskiego społeczeństwa przez przemysł narkotykowy. Serial uświadamia widzowi, jak władza i państwo bezwzględnie łamią prawo, gdy polują na naprawdę 'grube ryby'. Może to ich jedyna deska ratunku?- mówi Filippa Wallestam.Czteroodcinkowy serial "Wiking - Upadek narkotykowego króla'" pojawi się na platformie Viaplay już 12 maja 2022 roku.