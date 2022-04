Nowy serial survivalowy "Przetrwaj i wygraj" w Polsat Sport

Łukasz Szewczyk

• Premiera dziewięcioodcinkowego dokumentalnego serial survivalowy "Przetrwaj i wygraj" w Polsat Sport

"Przetrwaj i wygraj" to pionierski eksperyment, który ma na celu sprawdzenie czy współczesny człowiek jest w stanie spędzić 4 dni i noce w lesie z ograniczonym dostępem do wody i jedzenia korzystając jedynie ze swojej wiedzy oraz tego co oferuje mu natura. A wszystko pod czujnym okiem Pawła Szlendaka "Szlendiego"- eksperta i instruktora sztuki przetrwania.W programie poznamy sześciu uczestników o różnych charakterach, pochodzących z różnych stron Polski, którzy mają różne pasje i zainteresowania, ale których połączyła jedna wspólna rzecz, jaką jest chęć przeżycia przygody. Uczestnicy będą rywalizować w dwóch drużynach.- mówi prowadzący Paweł Szlendak "Szlendi".Przed nimi m.in. zadania związane z próbą ognia, budowaniem obozowiska, zdobywaniem pożywienia, pozyskiwaniem wody oraz utrzymaniem ciepła przez całą noc. Za każde poprawnie wykonane zadanie otrzymują nagrodę pieniężną.- mówi Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat.Człowiek jest częścią natury i odcięcie się od niej nie jest dla nas dobre. Czy zatem aktorka, florysta, dietetyczka, doktor nauk humanistycznych, projektant wnętrz, pracownik lombardu przetrwają w kaszubskich lasach niedaleko Branowa? Czy pierwsze skrzypce będzie grała energia i młody wiek? A może to stoicki spokój i życiowe doświadczenie wygra?Premiera serii "Przetrwaj i wygraj" w świąteczną niedzielę (17 kwietnia 2022) o godz. 10.30 na antenie Polsat Sport.