10 książek nominowanych do Nagrody im. Kapuścińskiego za najlepszy reportaż 2021 rok

Łukasz Szewczyk

• Zbliża się finał 13. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, przyznawanej najlepszym książkom reporterskim minionego roku, które podejmują ważne problemy współczesności.

• Jury Nagrody wybrało już 10 książek, spośród których wyłoniona zostanie finałowa piątka, a w maju ‒ laureat lub laureatka Nagrody.

W tym roku do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego zostały zgłoszone 143 książki ‒ to rekordowa liczba w historii konkursu. Spośród nich jury pod przewodnictwem Katarzyny Surmiak-Domańskiej wybrało 10 tytułów, które przechodzą do kolejnego etapu.Oto one (autorzy/autorki w kolejności alfabetycznej):• Heidi Blake, z jęz. angielskiego przeł. Hanna Pustuła-Lewicka, Wydawnictwo WAB• Bill Buford,, z jęz. angielskiego przeł. Krzysztof Cieślik, Wydawnictwo Cyranka• Barbara Demick,, z jęz. angielskiego przeł. Barbara Gadomska, Wydawnictwo Czarne• Małgorzata Gołota,, Wydawnictwo Agora• Peter Hessler,, z jęz. angielskiego przeł. Hanna Jankowska, Wydawnictwo Czarne• Rafał Hetman,, Wydawnictwo Czarne• Ander Izagirre,, z jęz. hiszpańskiego przeł. Jerzy Wołk-Łaniewski, Wydawnictwo Filtry• Jakub Korus,, Wydawnictwo Znak• Remigiusz Ryziński,, Wydawnictwo Czarne• Marek Szymaniak,, Wydawnictwo Czarne.Z powyższej listy jury konkursu wybierze 5 tytułów, które otrzymają nominacje i wejdą do finału 13. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego.Podczas uroczystej gali w Teatrze Studio, która odbędzie się 28 maja 2022 roku., dowiemy się, która książka zdobędzie miano najlepszego reportażu 2021 r., a jej autor lub autorka otrzyma główną nagrodę - 100 tys. zł (dodatkowo 20 tys. zł dla tłumacza lub tłumaczki). Nagrody pieniężne przewidziane są też dla finalistów i finalistek konkursu.Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego ustanowiła 14 stycznia 2010 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy. Jest to forma wyróżnienia wartościowych książek reporterskich, podejmujących ważne problemy współczesności. Nagroda ma na celu uhonorowanie mieszkającego przez ponad 60 lat w Warszawie Ryszarda Kapuścińskiego, wybitnego reportera, dziennikarza, publicysty i poety, jednego z najczęściej tłumaczonych polskich autorów.Organizatorem konkursu oraz fundatorem Nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa, a współorganizatorem - redakcja "Gazety Wyborczej". Partnerem Nagrody jest Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego Herodot, a także "Książki. Magazyn do czytania".