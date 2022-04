Nowy program MTV Polska. "Wystajlowani" pod okiem Spikera i Lady Niny

Łukasz Szewczyk

• Wiosna w MTV Polska upłynie pod znakiem nowości, modowych inspiracji i rozmów o życiu.

•W kwietniu na antenie stacji zadebiutuje program "Wystajlowani", a w nim cały wachlarz osobowości i odważne metamorfozy. W

• Wszystko pod czujnym okiem Spikera i Lady Niny

"Wystajlowani" w MTV / Fot. MTV

Na antenie MTV Polska zagości zupełnie nowy format. "Wystajlowani" to program typu make-over show, w którym bohaterowie wyłonieni w drodze castingu, przejdą metamorfozę pod okiem stylowych gwiazd stacji. Uczestnicy podzielą się swoją historią, opowiedzą, dlaczego szukają zmiany i czym jest dla nich moda. W role stylistów wcielą się znani widzom MTV Spiker i Lady Nina. W każdym odcinku para prowadzących zmierzy się w bitwie na stylówki. Na koniec ich gość wskaże jedną z propozycji, a w ramach nagrody weźmie udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej i wróci do domu z wybranym setem ubrań. Stawką w grze będzie karne zadanie - stylista, który przegra, będzie musiał zmierzyć się z wyzwaniem rzuconym przez rywala. Jednak przede wszystkim liczy się tu satysfakcja osób przechodzących przemianę.Patryk Spiker zyskał popularność dzięki programowi "Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy", w którym zyskał sympatię widzów. Na co dzień pracuje w Londynie jako specjalista od wizerunku, z którego usług można skorzystać wybierając się wspólnie na zakupy. Z kolei Nina Cieślińska to producentka, reżyserka i redaktorka. W 2021 roku została nominowana do Grand Video Awards za realizację serialu dokumentalnego "Rodzina+". Ma na swoim koncie również prowadzenie programów muzycznych i rozrywkowych na antenie MTV Polska, a także imprez muzycznych.Bohaterem pierwszego z sześciu odcinków będzie Jakub - pochodzący z niewielkiej miejscowości fan artystycznego makijażu, który zdecydował się na udział w programie, aby jak sam mówi, "wyjść ze swojej strefy komfortu" i dodać koloru w garderobie. Premiera nowego show już 21 kwietnia na kanale YouTube stacji oraz 24 kwietnia o godz. 22:00 w MTV Polska.