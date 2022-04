Filmowa Wielkanoc z Polsatem. Kolejny Dzień Disneya

Łukasz Szewczyk

• Dzień Disneya w Polsacie po raz czwarty

• Wielkanocny Poniedziałek (18 kwietnia) Polsat wyemituje filmy, które łączy uniwersalne przesłanie, że siłą woli i przy wsparciu przyjaciół można przezwyciężyć najpotężniejsze trudności.

Tegoroczny "Dzień Disneya" w Polsacie rozpocznie(godz. 6:55) - świetna animacja studia Disney i Pixar, szalenie emocjonująca rozrywka dla całej rodziny. Film ten otrzymał dwa Oscary - w kategoriach: Najlepszy długometrażowy film animowany (Lee Unkrich) i Najlepsza piosenka ("We Belong Together", w wykonaniu Randy'ego Newmana). Podziwiamy bohaterów tej opowieści, bo działają zgodnie z dewizą "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego". Czy trzecia, pełna przygód podróż Szeryfa i jego drużyny zakończy się powodzeniem?Następnie(godz. 9:20) to przebojowa animacja produkcji Disneya i Pixara. Trzecia część kinowego hitu dla najmłodszych, opowiadająca o niezwykłych przygodach samochodu wyścigowego i jego dzielnej ekipy. Legenda sportu motorowego, Zygzak McQueen, zostaje zepchnięty na boczny tor przez ultraszybkie auta nowej generacji. Czy z pomocą starych i nowych przyjaciół zdoła powrócić do gry?(godz. 11:30) to zarazem animacja i musical, szalona eskapada z przygodami i... włosami, mnóstwem magicznych włosów. Ta pełna ciepła i humoru nowa wersja baśniowej opowieści prezentuje jedną z najpopularniejszych Księżniczek Disneya. Roszpunka jest odważna i niezależna i stanowi wzór do naśladowania. Ale jej historia nie byłaby kompletna bez zaradnego, sprytnego i przystojnego łotrzyka, Flynna oraz... jego konia, którzy stają się dla rezolutnej Roszpunki przepustką do wolności.Z kolei(godz. 13:40) to wielki fabularny przebój kinowy z laureatem Oscara®, Nicolasem Cagem w roli Benjamina "Bena" Franklina Gatesa. Główny bohater tego widowiska przygodowego wyrusza na poszukiwania bezcennego, narodowego skarbu Ameryki, kierując się zaszyfrowanymi wskazówkami. W tej porywającej przygodzie gwiazdorowi partneruje Diane Kruger jako piękna archiwistka, doktor Abigail Chase. Jeśli coś się dzieje nie tak, ludzie zdolni do podjęcia działań muszą je podjąć!Następnie(godz. 16:25) to popularna animowana opowieść o przygodach walecznej polinezyjskiej księżniczki, która, chcąc dokończyć dzieła swych przodków, wyrusza w niebezpieczną misję. Podczas podróży poznaje potężnego niegdyś półboga Maui. Od tego momentu wspólnie żeglują przez bezmiar oceanu, który nie szczędzi im spotkań z ogromnymi potworami i innych niebezpiecznych wyzwań. Nigdy nie należy poddawać się, nawet w największych opałach!Wieczornym hitem będzie(godz. 20:00) z 2019 roku to nominowana do Oscara, animacja przygodowa produkcji Walt Disney Pictures. Jeden z najpopularniejszych filmów animowanych w historii kina. Główny bohater, lwiątko o imieniu Simba, pozostając wierny naukom swojego ojca, Mufasy, bierze sobie do serca swoje królewskie przeznaczenie. Z pomocą dwójki nowopoznanych przyjaciół zamierza odzyskać należne dziedzictwo. Wcześniej musi jednak odszukać swoją drogę ku dorosłości. Simba staje do walki z uzurpatorem z poczucia obowiązku a zyskuje poczucie własnej wartości.