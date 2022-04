Rywalizacja o Srebrny Kask na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• W Wielki Piątek (15 kwietnia 2022 roku) w Ostrowie Wielkopolskim poznamy tegorocznego zwycięzcę Srebrnego Kasku.

• Prestiżowy żużlowy turniej juniorski będzie można obejrzeć na żywo na antenie Motowizji.

Historia zawodów o Srebrny Kask sięga 1962 roku. Po trzech latach przerwy turniej wrócił na żużlową mapę Polski w formie zawodów juniorskich. Obecnie o Srebrny Kask walczą najlepsi zawodnicy do 21 roku życia.Srebrny Kask to okazja by wypłynąć na szerokie wody. Tak było w przypadku chociażby Tomasza Golloba, Jarosława Hampela, Janusza Kołodzieja, Andrzeja Huszczy czy Rafała Dobruckiego, który w przeszłości zwyciężali w tych zawodach.Ostatni z nich to obecnie trener reprezentacji Polski na żużlu. Rafał Dobrucki wyłoni najbardziej obiecujących i perspektywicznych juniorów, którzy zaprezentują się na stadionie Arged Malesy Ostrów Wielkopolski. Zespół ten w minionym roku awansował do PGE Ekstraligi po 23 latach przerwy. Ci, którzy będą rywalizować na Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim staną przed szansą wywalczenia miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach Świata Juniorów, od tego roku funkcjonujące pod nazwą Speedway Grand Prix 2.Zawody o Srebrny Kask, podobnie jak rok temu, będzie można oglądać na żywo w Motowizji. -- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Początek transmisji, piątek, 15 kwietnia, godz. 16:10.