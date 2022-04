Netflix ogłasza nowe filmy i seriale. 18 polskich produkcji (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Netflix stawia na różnorodność gatunków wśród lokalnych historii, które zaciekawią obecnych fanów i nowych widzów.

• Popularna platforma zapowiedziała aż 18 nowych polskich produkcji

- mówi Anna Nagler, dyrektor ds. lokalnych seriali oryginalnych CEE w Netflix.Tatry staną się areną brutalnych morderstw w nowym serialu kryminalnym(na podstawie twórczości Remigiusza Mroza). W rolę cynicznego, ale skutecznego policjanta wcieli się Borys Szyc. Namiętność i lojalność splotą się w miłosnym dylemacie w filmowej adaptacji romansu Anny Szczypczyńskiej. Do przemyśleń skłoni widzów takżez Arkadiuszem Jakubikiem w roli głównej. To serialowa historia o wewnętrznych zmaganiach i odkupieniu, stworzona na podstawie powieści Jakuba Żulczyka. W produkcji jest również pełna przygód ekranizacja pokochanej przez pokolenia powieściNa Netflix trafi, który śmiało pogrywa z konwencją gatunkową horroru. Pewnego dnia do klasztoru przybywa młody milicjant. Udając duchownego, przenika do klasztornego życia i próbuje wyjaśnić niedawne, zagadkowe zniknięcie kilku dręczonych pensjonariuszy. Duże emocje wywołają także- dramatyczna opowieść o losach niezłomnych polskich himalaistów - oraz film katastroficzny. Weobiecujący uliczny raper i jego przyjaciel wpadają w tarapaty kiedy duża transakcja sprzedaży narkotyków kończy się dla nich totalną katastrofą (w głównej roli Maciej Musiałowski).Serialowa czarna komediato historia trzech nieuchwytnych, szlachetnych złodziejek, które ukrywają się w cichym domu opieki. W filmiepoznamy byłą agentkę do zadań specjalnych (w tej roli Agnieszka Grochowska), która będzie musiała wykorzystać wszystkie swoje śmiercionośne umiejętności, aby uratować syna. Serialzabierze widzów w sentymentalną podróż do Polski lat 70., ukazując niezależne kobiety, które żyją na własnych zasadach (w głównych rolach wystąpią Magdalena Popławska, Wiktoria Filus i Matylda Giegżno). W(tytuł roboczy) będziemy obserwować losy nastoletniej Romki, która balansując między współczesnym światem nastolatków, a tradycyjnymi romskimi zasadami, próbuje odnaleźć siebie.Komedia romantycznato historia, w której trzydziestoletnia kurierka próbuje uratować Gwiazdkę. Istną komedią omyłek okaże się, kiedy to grupa nieznajomych przypadkowo wyruszy w trasę samochodem użytym do napadu na bank, w którym znajdują dwa miliony złotych. Natomiast serial komediowyrozegra się w dniu ślubu studentki medycyny z zamożnym chirurgiem plastycznym. Jak to czasem bywa w takich sytuacjach... rodziny młodej pary zdają sobie sprawę, że jedyne co ich łączy, to sekrety i kłamstwa.to czarna komedia, w której próba do szkolnych jasełek zmienia się w sąd nad niegrzecznym 5-latkiem.Przed niemożliwym wyborem stanie piękna Marta w futurystycznym romansie, o której serce rywalizować będą dwaj piloci F-16, ale stawką w ich grze będzie również wymarzony lot w kosmos. Uczucia skomplikują relacje także w, poruszającym serialu dla młodych widzów o nastolatce w spektrum autyzmu, która patrzy na świat przez obiektyw kamery - jedzie nad polskie morze ze swoim najlepszym przyjacielem, aby nakręcić film o miłości.- mówi Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor ds. filmów w regionie CEE w Netflix.Jeszcze w kwietniu fani Netflix zobaczą wcześniej zapowiadaneoraz, a w kolejnych miesiącach również