"Świąteczna Grupa Wsparcia", "Pełny koszyk" i "Sama słodycz". Wielkanoc z Radiem Złote Przeboje

Łukasz Szewczyk

• Na Wielkanoc Radio Złote Przeboje przygotowało specjalne audycje, m.in. z udziałem gwiazd.

• Dodatkowo Złote Przeboje proponują słuchaczkom i słuchaczom pomoc w przygotowaniach, rozdając w konkursie 500 zł na wielkanocne zakupy.

W przedświątecznym tygodniu redakcja rozgłośni zaprasza odbiorców do udziału w konkursie "Pełny koszyk Radia Złote Przeboje. Bez jaj płacimy za Twoje zakupy". Na nagrodę mogą liczyć te osoby, które ciekawie opiszą, co w świętach wielkanocnych lubią najbardziej. W każdym finale zabawy drugie 500 zł trafia do Polskiej Akcji Humanitarnej - na pomoc Ukraińcom, którzy święta spędzą razem z nami, w Polsce.Na świąteczne dni Radio Złote Przeboje przygotowuje też specjalne programy.W Wielką Sobotę, 16 kwietnia br. w godz. 7:00-10:00 na antenie pojawi się "Świąteczna Grupa Wsparcia w Radiu Złote Przeboje". W ten zabiegany poranek Kacper Sosnowski pozwoli słuchaczom stacji pomagać sobie nawzajem - doradzać, inspirować i przekazywać sprawdzone "patenty" na to, by ze wszystkim zdążyć oraz by oczarować gości smakiem potraw i czystością domu.Natomiast w godz. 10:00-15:00 Kamil Baleja zaprosi wszystkich na "Święta Milionerów w Radiu Złote Przeboje", sprawdzając jak spędzają Wielkanoc zwycięzcy popularnego programu "Milionerzy". Wśród gości będzie m.in. laureat teleturnieju, który barierę 12 pytań przekroczył jako pierwszy w Polsce.Na koniec dnia - w godz. 15:00-21:00 Piotr Jaworski opowie "Historię wszystkiego nieudanego" - grzechów ciężkich i naszych, małych, codziennych grzeszków., która zaczęła się w raju od zerwania jabłka z drzewa poznania dobra i zła.W Wielkanocną Niedzielę zespół stacji zasiądzie do świątecznego śniadania wspólnie ze słuchaczami. W programie "Święta w Radiu Złote Przeboje", który poprowadzi Kacper Sosnowski w godz. 8:00-10:00, redakcja będzie towarzyszyć im w tym wyjątkowym momencie w roku oraz sprawdzi, czego sobie życzą, dzieląc się święconym jajkiem. Kolejną audycją tego dnia będzie "Sama słodycz w Radiu Złote Przeboje", nadawana do 15:00. Kasia Wilk zapyta w niej Anię Starmach, Teo Vafidisa, Matteo Brunettiego i Pascala Brodnickiego, jakie słodkie przysmaki są najpopularniejsze w czasie świąt w różnych krajach świata. Zaś Jerzy Telesiński w audycji "Liczby do potęgi" (15:00-20:00) rozkoduje poukrywane w liczbach znaczenia - m.in. opowie słuchaczom, jakie liczby w niektórych kulturach przynoszą szczęście, a które są zwiastunami złych wiadomości.Lany Poniedziałek Radio Złote Przeboje rozpocznie kolejną świąteczną audycją. Jej gospodarzem będzie Wojciech Babiarczyk, który w godz. 7:00-10:00 zapyta odbiorców stacji, jak minęła im Wielkanoc, która z przygotowanych potraw okazała się sukcesem i zdobyła największą popularność, a także czy są gotowi na wielkie lanie wody.Natomiast o "Ściemniaczach wszechczasów" opowie na antenie Tomek Florkiewicz. Programu o największych oszustach, krzywych interesach, teoriach spiskowych i obietnicach bez pokrycia będzie można słuchać od 10:00 do 15:00.Świąteczne propozycje rozgłośni zakończy audycja, w której Tomasz Brhel będzie towarzyszyć słuchaczom i słuchaczkom w powrotach do swoich domów - "Kieruj się na Radio Złote Przeboje". Do 20:00 na antenie obecne będą nie tylko złote przeboje, ale też głos świetnie wszystkim znany z aplikacji Google Maps. Gościem programu będzie bowiem Jarosław Juszkiewicz, czyli głos aplikacji, który "pokieruje" ruchem i programem.Specjalne, wielkanocne propozycje Radia Złote Przeboje wspiera promocja na antenie stacji, na jej stronie internetowej zloteprzeboje.pl oraz na Facebooku.