Polski serial "Odwilż" najchętniej oglądaną produkcją w Europie w HBO Max

Łukasz Szewczyk

• "Odwilż", pierwszy polski serial Max Original, od początku kwietnia dostępny jest w HBO Max jednocześnie w 61 krajach w Europie, Ameryce Łacińskiej, Karaibach oraz w Stanach Zjednoczonych.

• Po pierwszych 10 dniach obecności serialu w serwisie HBO Max serial jest nie tylko najchętniej oglądaną produkcją w Polsce, zajmuje również pierwsze miejsce w rankingu oglądalności w Europe.

Pierwszy polski serial Max Original "Odwilż" to opowieść na tyle uniwersalna, że trafia do widzów z różnych stron świata. -- mówi o produkcji Xawery Żuławski, reżyser serialu.Już po dziesięciu dniach od premiery okazuje się, że widzowie doceniają serial, śledząc odcinek po odcinku rozwój wypadków i wszystkie tropy, na które wpada Katarzyna Zawieja w prowadzonym przez siebie śledztwie. W HBO Max w Polsce "Odwilż" jest aktualnie najpopularniejszą produkcją, po którą sięgają użytkownicy serwisu. Także szersza europejska widownia chętnie sięga po polski serial - Odwilż jest na pierwszym miejscu pod względem oglądalności w Europie. Biorąc pod uwagę oglądalność na całym świecie, we wszystkich 61 krajach, w których dostępne jest HBO Max, polski serial plasuje się na 14. miejscu najchętniej oglądanych w HBO Max seriali.W HBO Max dostępne są już cztery odcinki "Odwilży". Finał serialu zaplanowany został w HBO Max na najbliższy piątek, 15 kwietnia. Tego dnia udostępnione zostaną odcinki 5 oraz 6.