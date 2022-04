Play-In Tournament. Barażowa walka o play-off NBA w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Od 12 do 15 kwietnia osiem drużyn powalczy o ostatnie cztery wolne miejsca w fazie play-off najlepszej koszykarskiej ligi świata.

• NBA Play-In Tournament, czyli rozgrywany od ubiegłego roku mini turniej barażowy, będzie można oglądać w Canal+.

Jeszcze przed dwoma laty po zakończeniu sezonu zasadniczego do fazy play-off awansowało bezpośrednio szesnaście drużyn - osiem z Konferencji Wschodniej i osiem z Zachodniej. W ubiegłym roku zmieniono formułę - bezpośredni awans uzyskało dwanaście drużyn, a o pozostałe cztery wolne miejsca walczono w ramach NBA Play-In Tournament. Mini turniej barażowy odbędzie się również w tym sezonie, a walka o ostatnie wolne miejsca w play-off rozpoczyna się we wtorek.W NBA Play-In biorą udział drużyny z miejsc 7-10 z Zachodu i Wschodu. W pierwszej części turnieju zagrają ze sobą drużyny z miejsc 7-8 i 9-10. Zwycięzca pierwszego meczu zapewni sobie grę w play-off jako "siódemka". Przegrany pierwszego meczu dostanie jeszcze jedną szansę - zagra z lepszym z pary 9-10. I dopiero zwycięzca tego meczu awansuje do play-off jako "ósemka". To oznacza, że drużynom z miejsc 7-8 do awansu wystarczy jedna wygrana, te z miejsc 9-10 potrzebują dwóch.W pierwszej parze na Wschodzie spotkają się Brooklyn Nets i Cleveland Cavaliers. Mecz zespołów, które zakończyły sezon zasadniczy z takim samym bilansem 44 - 38 w nocy z wtorku na środę o godzinie 01:00 w CANAL+ SPORT. O godzinie 03:30 rozpocznie się mecz nr 2 Minnesota Timberwolves - Los Angeles Clippers, a więc starcie drużyn nr 7 i 8 na Zachodzie. Zwycięzcy obu spotkań zapewnią sobie awans do fazy play-off.W nocy ze środy na czwartek do rywalizacji przystąpią zespoły z miejsc 9 i 10. O godzinie 01:00 w CANAL+ SPORT mecz nr 3 Atlanta Hawks - Charlotte Hornets, a o godzinie 03:30 w meczu nr 4 New Orleans Pelicans zagrają z San Antonio Spurs. O tym, kto zajmie ostatnie dwa miejsca zdecydują mecze piątkowe - przegrany z meczu nr 1 zagra ze zwycięzcą meczu nr 3, a przegrany z meczu nr 2 ze zwycięzcą meczu nr 4.