"Chrzanić to". WIelkanoc w Rock Radiu

Łukasz Szewczyk

• Rock Radio przygotowało wielkanocną ramówkę

• Specjalne audycje w nietypowy sposób nawiązujące do świąt wielkanocnych, rozmowy z wyjątkowymi gośćmi i dużo rockowej muzyki

W wielkanocną sobotę, 16 kwietnia br. od godz. 10:00 Magda Rataj opowiadać będzie słuchaczom Rock Radia o wpadkach gwiazd rocka, bo w końcu wiele spraw i sytuacji umieli koncertowo zepsuć... Audycja "Chrzanić to w Rock Radiu" potrwa do 15:00. Potem na antenie rozgłośni pojawi się Mariusz Stelmaszczyk, który przybliży historię rockowych płyt powstających przez długie lata - programu "Droga przez mękę" w Rock Radiu będzie można słuchać do 20:00.W Wielkanocną Niedzielę, 17 kwietnia w godz. 10:00 - 15:00 Rock Radio zaprosi wszystkich na audycję "Malowane niepisane". Jej gośćmi będą osoby, których dzieła znane są na całym świecie: Szymon Chwalisz i Andrzej Pągowski, a porozmawia z nimi Mariusz Stelmaszczyk. Po 15:00 przyjdzie czas na wyniki plebiscytu Rock Radia i Aszdziennika.pl "Zgniłe jajo", w którym słuchacze i czytelnicy wybierali najbardziej spektakularne wpadki ostatnich tygodni. Podsumowanie głosowania - od miejsca 10. do 1. - będzie prezentowane na antenie aż do 20:00. Zaś po tej godzinie Rock Radio zaproponuje słuchaczom "Wielkanoc Unplugged", przenosząc ich na największe sceny i grając najlepsze koncertowe wykonania klasyków rocka.Natomiast w Lany Poniedziałek, 18 kwietnia od godz. 10:00 do 15:00 Michał Żołądkowski w audycji "Stop War w Rock Radiu" przedstawiać będzie największe rockowe protest-songi z historii muzyki. A od 15:00 gośćmi Tomasza Obertyna w Rock Radiu będą wybitni "tekściarze": Andrzej Mogielnicki, Krzysztof Skiba i Krzysztof Grabowski z Dezertera. Jak pisało się teksty największych rockowych przebojów w czasie cenzury? Jak można było przemycić polityczne sprzeciwy i przesłania? O tym będzie można usłyszeć do 20:00 tylko w Rock Radiu.Propozycje Rock Radia na Wielkanoc 2022 wspiera promocja na antenie, na stronie rockradio.pl i na profilu Rock Radia na Facebooku.