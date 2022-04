Wielkanoc w RMF FM z Robertem Makłowiczem, ukraińskimi artystami i superbohaterami

Łukasz Szewczyk

• W te Święta Wielkiej Nocy RMF FM nie będzie uciekać od tematów poważnych i związanych z wojną

• Wśród gości będą m.in. ukraińscy piosenkarze i słuchacze, którzy w niezwykły sposób pomagają uchodźcom.

• Pojawią się też opowieści kulinarne Roberta Makłowicza, felietony Tomasza Olbratowskiego

Obchody Wielkiej Nocy RMF FM rozpocznie w Wielki Piątek programem Darka Maciborka "Dziwny jest ten świat" (godz. 19-24), w którym wybrzmią utwory wpływające na świadomość społeczeństw, motywujące do walki o wolność. W programie znajdą się nagrania dokumentujące historyczne wydarzenia i archiwalne wypowiedzi artystów, a wystąpią członkowie zespołu Kalush Orchestra - reprezentanci Ukrainy na tegorocznej Eurowizji, którzy obecnie zaangażowani są w obronę swojego kraju, Artur Gadowski w duecie z lwowską grupą Okean Elzy, Natalia Niemen oraz Grzegorz Markowski.Wielką Sobotę słuchacze RMF FM spędzą w towarzystwie Roberta Makłowicza, który w programie "Wielkanocne Last Minute" (godz. 10-15) opowie o tradycyjnych świątecznych potrawach oraz o kuchennych wpadkach. Z racji ukraińskich korzeni gościa programu, będzie też mowa o tym kraju - o smakach, ludziach i miejscach, które trzeba zobaczyć po wojnie oraz o tradycyjnych wschodnich daniach, które warto serwować na naszych stołach.Wieczorem w programie "Miłość mocniejsza od bomb" (godz. 20-24) Paulina Sawicka opowie historie kobiet, których mężowie, partnerzy, synowie poszli na wojnę. Udział weźmie m.in. Dana, słynna ukraińska piosenkarka z zespołu Dagadana, która mieszka teraz w Polsce, a której mąż walczy na froncie.W wielkanocną niedzielę RMF FM wraz z zespołem Enej odwiedzi osoby, które do programu zgłosili sami słuchacze - osoby, które w sposób niezwykły, poświęcając niejednokrotnie cały swój czas, pomagają uchodźcom. Dziennikarze RMF FM wręczą kosze wielkanocne, a Enej da niezapomniany mini-koncert pod oknami każdego z bohaterów.W niedzielę wieczorem oraz przez cały poniedziałek RMF FM rozdawać będzie zaproszenia na najważniejsze muzyczne wydarzenia roku. Wygrać będzie można bilety na koncerty m.in. sanah, Harry'ego Stylesa, Eda Sheerana, Coldplay, Guns N' Roses, Stinga i Aerosmith.W Lany Poniedziałek słuchaczom będzie towarzyszył też Tomasz Olbratowski, który przedstawi aż trzy okolicznościowe felietony.