"Stewardesa" wraca z drugim sezonem. Premiera w HBO Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Stewardesa", pełen czarnego humoru serialowy thriller z Kaley Cuoco w roli stewardesy, której życie nie zalicza się do nudnych, wraca z drugim sezonem.

• Premiera produkcji w HBO Max.

Cassie Bowden (Kaley Cuoco) wiedzie w Los Angeles najlepszą wersję swojego nowego trzeźwego życia, w wolnym czasie dorabiając jako agentka CIA. Kiedy jednak zagraniczne zlecenie sprawia, że przypadkowo staje się świadkiem morderstwa, Cassie zostaje wplątana w kolejną międzynarodową intrygę. Zdjęcia do tego sezonu kręcone były w Los Angeles, Berlinie i Reykjaviku.W roli głównej w serialu ponownie zobaczymy nominowaną za swoją kreację do Emmy Kaley Cuoco. W serialu występują także: Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz, Rosie Perez oraz ponownie w rolach gościnnych - T.R. Knight, Yasha Jackson i Audrey Grace Marshall. W drugim sezonie zobaczymy równiez nowych bohaterów granych przez: Mo McRae, Callie Hernandez oraz JJ Soria. Wystapią też Alanna Ubach, Cheryl Hines, Jessie Ennis, Mae Martin, Margaret Cho, Santiago Cabrera, Sharon Stone oraz Shohreh Aghdashloo.Za serial "Sterwardesa" (The Flight Attendant) odpowiada showrunner Steve Yockey, który pełni także obowiązki producenta wykonawczego wraz z co-showrunnerką i producentką wykonawczą Natalie Chaidez. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią również Greg Berlanti, Kaley Cuoco, Sarah Schechter, David Madden, Suzanne McCormack oraz Silver Tree. Jess Meyer jest producentką wspólwykonawczą, a Bonnie Munoz producentką. Serial wyprodukowany został przez Warner Bros. Television, Yes, Norman Productions i Berlanti Productions. Pierwszy sezon serialu powstał na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Chrisa Bohjaliana - pisarza, którego bestsellery znajdują się na liście New York Timesa.Tego dnia pierwsze dwa odcinki produkcji dodane zostaną do serwisu. Kolejne odcinki dodawane będą co tydzień. Serial liczy 8 odcinków.