"Znamy się z żużla!". Rusza nowy podcast sportowy autorstwa Kamila Tureckiego

Łukasz Szewczyk

• Ringier Axel Springer Polska rozwija ofertę wideo i audio o tematy sportowe Onetu i Przeglądu Sportowego.

• W każdy czwartek w Onecie i w serwisie PrzegladSportowy.pl na kanale YouTube Przeglądu Sportowego będą publikowane odcinki "Znamy się z żużla!", nowego autorskiego podcastu dziennikarza Kamila Tureckiego.

"Znamy się z żużla!" to podcast, w którym Kamil Turecki będzie rozmawiał z żużlowcami, ich mechanikami i menedżerami, trenerami, prezesami klubów, byłymi zawodnikami i wszystkimi osobami, które tworzą środowisko najlepszej żużlowej ligi na świecie. Wraz ze swoimi goścmi, Turecki będzie analizował, komentował i zaglądał za kulisy ważnych wydarzeń na stadionach.- mówi Kamil Turecki, dziennikarz Onetu.W pierwszym odcinku podcastu "Znamy się z żużla!", którego premiera odbędzie się w czwartek, (14 kwietnia 2022 roku), o godz. 11.00, Kamil Turecki porozmawia z Marcinem Momotem, menedżerem Mikkela Michelsena oraz Piotrem Baronem, trenerem Fogo Unii Leszno. Dyskusja będzie dotyczyć najbliższego sezonu najsilniejszej ligi świata. W poprzednich sezonach stadiony świeciły pustkami przez pandemię koronawirusa, obecnie rosyjska wojna w Ukrainie wykluczyła rosyjskich żużlowców z rywalizacji. Dlatego też najbliższy sezon może być pełen niespodzianek i niespodziewanych zwrotów akcji. O tym co jeszcze nas czeka w najbliższych miesiącach, dokąd zmierza speedway i dlaczego jest tak drogim sportem w premierowym wydaniu podcastu "Znamy się z żużla".Podcast "Znamy się z żużla" będzie dostępny na Onet.pl, Przegladsportowy.pl oraz na pozostałych platformach podcastowych.Kamil Turecki jest związany z Onetem od ponad 10 lat. Na co dzień zajmuje się sprawami międzynarodowymi, ale swoją karierę zawodową zaczął od pisania o żużlu w kilku portalach sportowych. Absolwent amerykańskiego programu IVLP (International Visitor Leadership Program). Autor książki "Przerwane Milczenie. Na gruzach World Trade Center. Polskie historie" i licznych wywiadów, w tym z zabójcą Osamy bin Ladena, uciekinierką z Korei Północnej, czy byłym niewolnikiem somalijskich piratów. Z żużlem blisko związany od ponad 30 lat. W tym czasie przeprowadził wiele rozmów z najlepszymi zawodnikami na świecie.