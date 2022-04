"Prześwietlenie" Łukasz Olkowicza. Nowy podcast Onetu i Przeglądu Sportowego

Łukasz Szewczyk

• W Onecie i w serwisie przegladsportowy.pl na kanale YouTube Przeglądu Sportowego debiutuje "Prześwietlenie"

• Nowy autorski podcast dziennikarza sportowego Łukasza Olkowicza.

"Prześwietlenie" jest podcastem o tematyce sportowej, autorstwa Łukasza Olkowicza, dziennikarza Przeglądu Sportowego Onet, autora kilku sportowych książek, w tym ostatniej - "Listek. Najciekawiej jest po ostatnim gwizdku" o wspomnieniach Michała Listkiewicza, napisanej wspólnie z Piotrem Wołosikiem, dziennikarzem Przeglądu Sportowego Onet.- mówi Jacek Stańczyk, redaktor naczelny Przeglądu Sportowego Onet.- mówi Łukasz Olkowicz, dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet.Gościem pierwszego odcinka "Prześwietlenia" będzie Łukasz Załuska, polski bramkarz przez 6 lat grający w barwach Celtic Glasgow, klubu istniejącego od 135 lat. W "Prześwietleniu" pojawi się m.in. opowieść Załuski o specyfice życia w Glasgow - dlaczego oliwę lepiej było kupować w dzielnicy kibiców Celticu. Dlaczego fani Rangersów tak nienawidzili Artura Boruca, a ci z Celticu tak go kochali, że aż przed nim klękali. No i dlaczego najdroższego obrońcę świata bolała po meczu z Legią głowa i jaki w tym udział mieli jej kibice. Będzie również o wyjątkowości derbów z Rangersami, o których Załuska mówi w podcaście: "Skończyłem z podbitymi oczami. Tak nie lubi się Celtic z Rangersami".Podcast będzie dostępny na Onet.pl, Przegladsportowy.pl oraz na pozostałych platformach podcastowych.Łukasz Olkowicz jest autorem cyklu w "Przeglądzie Sportowym" - "Prześwietlenie" od ponad pięciu lat. Ponadto napisał kilka sportowych książek, w tym ostatniej - "Listek. Najciekawiej jest po ostatnim gwizdku" o wspomnieniach Michała Listkiewicza, napisanej wspólnie z Piotrem Wołosikiem, dziennikarzem Przeglądu Sportowego Onet. W "Przeglądzie Sportowym" pracuje od 2008 roku, z którym związał się wcześniej jako licealista. Wtedy pracę zaczynał od sprawdzenia rozkładu jazdy miejskich autobusów na Targówek, gdy raczkował w dziennikarstwie i opisywał IV-ligowe mecze drużyny z prawobrzeżnej dzielnicy Warszawy. W kolejnych latach relacjonował piłkarskie mistrzostwa Europy od 2008 roku do 2016 (widziany na trybunach stadionu w Kijowie podczas finału EURO 2012) oraz mistrzostwa świata w 2018 roku.