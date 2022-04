Polsat kręci nowy serial "Lulu". W roli głównej Anna Dereszowska

Łukasz Szewczyk

• Anna Dereszowska, Przemysław Sadowski, Michał Czernecki, Marek Siudym i Joanna Kurowska - to gwiazdorska obsada nowego serialu Polsatu "Lulu".

• Produkcję wyreżyseruje Kinga Dębska.

• Prace na planie właśnie się rozpoczęły.

- mówi Kinga Dębska, która odpowiada zarówno za reżyserię jak i scenariusz nowego serialu. Nagradzana na festiwalach autorka m.in. takich filmów jak "Moje córki krowy", "Zupa nic", po raz pierwszy pracuje nad serialem dla telewizji Polsat."Lulu" to serial obyczajowy z dużą dawką pozytywnych emocji i zaskakującymi perypetiami. Główną bohaterką jest Lucyna Makowska (Anna Dereszowska), nazywana od czasów szkolnych przez bliskich Lulu. Ten czuły pseudonim wkrótce może stać się znakiem biznesowym. Do tej pory Lulu zajmowała się tylko domem, była piękną żoną "przy mężu", wysoko postawionym urzędniku (Przemysław Sadowski) i matką nastolatki (Weronika Wachowska). W efekcie zdrady męża i nagłego ich rozstania kobieta musi radzić sobie sama. Postanawia więc otworzyć własny cukierniczy biznes. Coś co dotąd było tylko jej prywatną pasją musi stać się jej zawodem! Wspierać ją będzie siostra Olga (Grażyna Sobocińska) - zalotna, zadziorna i romansująca na prawo i lewo pracowniczka studia muzycznego oraz Dziadek (Marek Siudym), którego pomysły przyniosą czasem jednak więcej szkody niż pożytku. W tym czasie nie znikną kłopoty rodzinne i problemy wychowawcze z córką nastolatką. Na drodze Lulu stanie jej dawna miłość Andrzej (Michał Czernecki) a kłody pod nogi rzucać będzie zazdrosna sąsiadka Elka (Joanna Kurowska). A wszystko to w towarzystwie lukru, złotej posypki i masy cukrowej we wszystkich kolorach.W serialu obok Anny Dereszowskiej występują także: Andrzej Kłak, Marta Chodorowska, Violetta Arlak i Jacek Łuczak.Producentem jest Polot Media. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Kinga Dębska.Nowy serial "Lulu" będzie miał najpierw premierę w Polsat Box Go, a dopiero później w Polsacie.