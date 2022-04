Liga Konferencji Europy w Viaplay: Milik i Marsylia o krok od półfinału

Łukasz Szewczyk

• Gwiazda Olympique Marsylia Arkadiusz Milik może w czwartek zanotować swój 50. występ w rozgrywkach UEFA. W drugim meczu ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, reprezentant Polski i jego francuski klub będą na wyjeździe bronili jednobramkowej przewagi z pierwszego spotkania (2:1)

• Inny reprezentant Polski Nicola Zalewski w wyjazdowym meczu z norweskim FK Bodo/Glimt wyszedł w pierwszym składzie Romy, ale to Norwegowie wyszarpali zwycięstwo 2:1. Ich awans kosztem utytułowanego AS Roma byłby sensacją

Po 1:6 AS Roma z mistrzem Norwegii FK Bodo/Glimt w fazie grupowej, w ćwierćfinale LKE Włosi chcieli rewanżu. Jednak ponownie na własnym stadionie to piłkarze Bodo/Glimt wyszarpali zwycięstwo, tym razem 2:1 tuż przed końcem spotkania. Norwegowie z Romą nie przegrali żadnego z trzech meczów w tym sezonie (w fazie grupowej, w Rzymie był remis 2:2). Jeśli podtrzymają tę serię, sprawią sensację i będą w półfinale Ligi Konferencji Europy. Zawodnikiem Romy jest Polak Nicola Zalewski, który ostatnio wyszedł na boisko w pierwszym składzie.Pierwszy mecz Norwegów z Włochami wywołał dużo emocji. Po spotkaniu doszło do incydentu z udziałem trenera Bodo Kjetila Knutsena i szkoleniowca bramkarzy Romy Nuno Santosa. Obaj zostali zawieszeni przez UEFA do czasu wyjaśnienia okoliczności zajścia.Tymczasem Arkadiusz Milik i jego Olympique Marsylia w Salonikach będą bronić jednobramkowej zaliczki z pierwszego meczu z PAOK-iem (2:1). Z ośmiu europejskich ćwierćfinałów w historii, Marsylia wygrywała sześć. Zwyciężała także w 17 z 23 dwumeczów, po wygranych w pierwszych ich odsłonach. Dla Arkadiusza Milika może to być pięćdziesiąty występ w rozgrywkach UEFA w barwach Marsylii. W dotychczasowych 49, strzelił 24 gole.W pozostałych dwóch rywalizacjach - PSV Eindhoven z Leicester City (0:0 w Anglii) i Slavii Praga z Feyenoordem Rotterdam (3:3 w Holandii) - w pierwszych meczach padły remisy i awans jest sprawą otwartą. W tym sezonie nie obowiązuje już zasada goli strzelonych na wyjeździe, co oznacza, że przy remisie w dwumeczu, o awansie zadecyduje dogrywka i ewentualne rzuty karne.Studio europejskich pucharów na Viaplay.pl można oglądać już od 18.00, a o 23.45 magazyn skrótów meczów Ligi Konferencji Europy i Ligi Europy UEFA. Studio poprowadzi Rafał Kędzior, a jego gośćmi będą Łukasz Piszczek, Michał Zachodny, Dominik Piechota i Michał BorkowskiNajbliższe transmisje Ligi Konferencji Europy na żywo na platformie Viaplay:Czwartek (14 kwietnia):• 18:45(0:0)komentują Mariusz Hawryszczuk i Mariusz Moński• 21:00(1:2)komentują Marcin Pawłowski i Mateusz Skierawski• 21:00(3:3)komentują Mateusz Juza i Mariusz Moński• 21:00(1:2)komentują Szymon Ratajczak i Michał Borkowski