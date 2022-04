Turniej Boxxer w Coventry w najbliższy weekend na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• W sobotę w położonym w środkowej Anglii Coventry zaplanowana została kolejna w tym roku odsłona gali Boxxer.

• Tym razem odbędzie się na niej turniej z udziałem ośmiu zawodników wagi lekkiej.

• Transmisja w Fightklubie

Boxxer to sprawdzona i ciesząca się dużą popularnością w Wielkiej Brytanii formuła, w której w ciągu jednego dnia rozgrywany jest turniej z udziałem ośmiu bokserów. Najpierw walczą oni w ćwierćfinałach, ich zwycięzcy mierzą się w półfinałach, a lepsi z tych walk toczą między sobą pojedynek o triumf w całej imprezie. Każda walka rozgrywana jest na dystansie trzech trzyminutowych rund. W rywalizacji w Coventry udział wezmą: Dylan Cheema, Tion Gibbs, Otis Lookham, Joe Hughes, Rylan Charlton, Scott Melvin, Shaun Cooper i Brooklyn Tilley.Zwycięzca turnieju może liczyć nie tylko na chwilę sławy, ale także pokaźną nagrodę finansową oraz szerokie perspektywy na dynamiczny rozwój kariery w wadze lekkiej. Formuła turnieju z trzema pojedynkami w ciągu jednego wieczoru z rywalami, którzy często preferują odmienne style walki, to jedno z trudniejszych wyzwań w profesjonalnym boksie. Ale dla triumfatorów to także jedna z większych szans na zrobienie kariery w ekspresowym tempie.Spośród zawodników walczących w weekend w Skydome w Coventry największym doświadczeniem może pochwalić się Shaun Cooper, który legitymuje się bilansem 12-3, a w dorobku ma już nawet walki o mniej prestiżowe tytuły. Nieco mniej doświadczony jest Rylan Charlton (6-2-1), czarnymi końmi turnieju mogą okazać się jednak Tion Gibbs i Joe Underwood Hughes. Obaj przed sobotnią galą mają na koncie po siedem zwycięstw i ani jednej porażki i na pewno zrobią wszystko, żeby w niedzielę przy licznie przegranych w ich dorobkach nadal widniało okrągłe zero. Wyśrubowanie statystyk może udać się jednak tylko jednemu.Pierwsza edycja turnieju Boxxer miała miejsce w listopadzie ubiegłego roku w Echo Arenie w Liverpoolu, a walczono w niej w kategorii superlekkiej. Cała impreza zakończyła się zwycięstwem Coriego Gibbsa, który poprawił swój rekord zawodowych zwycięstw do szesnastu, a w nagrodę podpisał długoterminową i bardzo lukratywną umowę promocyjną z Boxxer i Sky Sports Boxing. Wiadomo już, że sobotni turniej w Coventry nie będzie ostatnim z tej serii, na 21 maja zaplanowano bowiem kolejną imprezę, tym razem w wadze junior ciężkiej w Sheffield.Turniej Boxxer w Coventry w sobotę 16 kwietnia o godz. 21.00 na żywo w Fightklubie