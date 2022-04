Wielkanocna uczta dla ucha i ducha w Radiu Pogoda

Łukasz Szewczyk

• Radio Pogoda zapowiada pogodną Wielkanoc

• Redakcja stacji przygotowuje specjalne audycje, dzięki którym będzie towarzyszyć swoim słuchaczom w świątecznym czasie.

Rozwiązanie plebiscytu na Pogodne Pisanki, przygotowania do świąt i najlepsze życzenia - o tym wszystkim porozmawia ze słuchaczami Radia Pogoda Joanna Kruk już od rana w Wielką Sobotę. Serdecznych, rodzinnych rozmów, a przede wszystkim informacji o najpiękniejszych pisankach sezonu będzie można słuchać do 10:00.Natomiast do 15:00 na antenie Radia Pogoda, jak co sobota, obecny będzie Robert Janowski. Zaproponuje on wszystkim udział w specjalnej edycji ulubionego programu odbiorców stacji, czyli w "Wielkanocnym Koncercie Życzeń". Audycja połączy telefonicznie bliskie sobie osoby, które nie będą mogły spotkać się w te święta. Będzie to również idealne miejsce na przekazanie życzeń świątecznych w oryginalny i nietypowy sposób.W popołudniowym paśmie Radia Pogoda Kuba Mędrzycki zaprezentuje... "Wielkanocne Babki"! Izabela Trojanowska, Grażyna Łobaszewska i inne wokalistki znane z anteny Radia Pogoda opowiedzą w programie o swoich przygotowaniach do świąt, tradycjach, a także o muzyce i swoich pozamuzycznych pasjach.Święta Wielkiej Nocy Radio Pogoda zacznie od niedzielnej odsłony "Wielkanocnego Koncertu Życzeń". Od 10:00 do 15:00 Robert Janowski znów połączy na antenie bliskie sobie osoby i złoży im życzenia. Po 15:00 redakcja rozgłośni zaprosi słuchaczy na Wielkanoc w Wilkowyjach, czyli najpopularniejszej wiosce w Polsce. W studiu Radia Pogoda pojawią się aktorzy z kultowego serialu "Ranczo": Doktorowa, czyli Beata Kowalska i Hadziuk, czyli Bogdan Kalus. Goście opowiedzą Ani Stachowskiej o swoich świętach i tradycjach, będzie też czas na wspominki z planu "Rancza" i wyjątkowe anegdoty z serialu.W Lany Poniedziałek Radio Pogoda zorganizuje "Wielkanocną grę" i sprawdzi, jak Karol Strasburger, Zygmunt Chajzer i Janusz Weiss poradzą sobie w roli uczestników radioturnieju. Monika Tarka zapyta swoich gości również o tajniki ich programów: jak powstawały, kto wygrywał największe nagrody i komu zdarzyły się największe wpadki. "Wielkanocna gra" pojawi się na antenie w świąteczny poniedziałek po godz. 10:00. Zaś w drugiej części dnia Łukasz Szaciłowski zaprezentuje słuchaczom melodie, które są po prostu NAJ - najpopularniejsze, najczęściej interpretowane przez innych artystów, najczęściej wykonywane przez wybranego artystę na koncertach. Programu "WielkaMoc najpiękniejszych melodii" będzie można słuchać od godziny 14:00 do 18:00.Specjalne, wielkanocne programy Radio Pogoda będą promowane na antenie rozgłośni, jej stronie internetowej radiopogoda.pl oraz na profilu na Facebooku.