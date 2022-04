Iga Świątek zagra w meczu Polska-Rumunia. Transmisja w Polsat Sport Extra

Łukasz Szewczyk

• W piątek i sobotę (15 i 16 kwietnia) Radomskie Centrum Sportu będzie areną walki pomiędzy polskimi i rumuńskimi tenisistkami o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup.

• Reprezentację Polski do boju poprowadzi najlepsza tenisistka świata - Iga Świątek.

Billie Jean King Cup to drużynowy turniej organizowany przez Międzynarodową Federację Tenisa i stanowiący żeński odpowiednik Pucharu Davisa. W fazie finałowej, zaplanowanej na listopad bieżącego roku, udział weźmie 12 reprezentacji, a aż siedem z nich wyłonią baraże, takie jak ten w Radomiu.Starcie polsko-rumuńskie to najważniejszy mecz w historii rodzimego tenisa reprezentacyjnego, bowiem nasza drużyna narodowa jeszcze nigdy nie była tak blisko awansu do imprezy tej rangi, co Billie Jean King Cup. Polki do rywalizacji z Rumunkami przystąpią w najmocniejszym składzie z Igą Świątek, Magdą Linette, Magdaleną Fręch, Mają Chwalińską i Alicją Rosolską. W barwach rywalek zabraknie natomiast ich największej gwiazdy i byłej liderki światowego rankingu - Simony Halep.Poszczególne spotkania wchodzące w skład meczu Polska - Rumunia rozegrane zostaną w piątek i sobotę. Pierwszego dnia, na korcie w Radomskim Centrum Sportu odbędą się dwa mecze, w których liderki obu reprezentacji zmierzą się z wiceliderami., przy mikrofonie komentatorskim pracować będzie Dawid Olejniczak, a reporterem będzie Tomasz Lorek. Ten sam skład redakcyjny obsłuży także sobotnią część zawodów. Na ten dzień zaplanowane są trzy mecze., a jako pierwsze zmierzą się liderki obydwu reprezentacji. Następnie swoje spotkanie rozegrają wiceliderki, a w przypadku remisu o zwycięstwie w całym meczu oraz awansie do turnieju finałowego Billie Jean King Cup zadecyduje pojedynek deblowy.W ten weekend w kanałach sportowych Polsatu oglądać można także decydujące mecze turnieju ATP Masters 1000 na legendarnych kortach ziemnych w Monte Carlo. Najlepsi tenisiści świata walczą o triumf w tej prestiżowej imprezie, a zwycięzcę kibice poznają w niedzielę. Tego dnia o godzinie 14:30 w Polsacie Sport rozegrany zostanie wielki finał.