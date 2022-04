Wielkanoc 2022 w Polskim Radiu. Audycje, rozmowy i specjalnie dobrana muzyka

Łukasz Szewczyk

• Polskie Radio na nadchodzące Święta Wielkanocne przygotowało dla słuchaczy specjalną ramówkę.

• W programie m.in. transmisje nabożeństw, świąteczna oprawa muzyczna, audycje specjalne, transmisje koncertów, słuchowiska oraz rozmowy z ciekawymi gośćmi.

W Wielki Piątek w Programie 1 Polskiego Radia po godz. 20.00 transmisja z Centralnej Drogi Krzyżowej, która przejdzie ulicami Warszawy w intencji pokoju w Ukrainie. W Wielką Sobotę o tej samej porze transmisja Orędzia Wielkanocnego. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego w Jedynce rozpocznie się tradycyjnie mszą św. o godz. 9.00, a od godz. 12.00 do 19.00 na słuchaczy czekają specjalne wydania znanych im audycji w ramach "Wielkanocnej Niedzieli z Jedynką". Poniedziałek 18 kwietnia w Programie 1 upłynie pod znakiem 96. urodzin rozgłośni. W pasmach od godz. 10.00 do godz. 19.00 najlepsza muzyka, łączenia ze słuchaczami oraz urodzinowe prezenty-niespodzianki od Jedynki.Program 2 Polskiego Radia jest współorganizatorem festiwalu Actus Humanus Resurrectio, dlatego przez cały okres świąteczny słuchacze będą mieli okazję zanurzyć się w dźwiękach muzyki dawnej. (równolegle Dwójka już od 12 kwietnia transmituje 19. Festiwal Misteria Paschalia). W Wielki Piątek po godz. 16.00 posłuchać będzie można koncertu zespołu The Tallis Scholars, a od godz. 20.00 transmisji koncertu Les Arts Florissants. Pomiędzy koncertami, o godz. 18.00 w Dwójce wyemitowane zostanie Nabożeństwo Kościoła Chrześcijan Baptystów. W sobotę powrót na festiwal muzyki dawnej nastąpi o godz. 20.00 - wtedy też odbędzie się transmisja koncertu zespołu Huelgas Ensemble. W niedzielę o godz. 8.00 Nabożeństwo Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, a wieczorem słuchowisko "Lilla Weneda" na podstawie dramatu Juliusza Słowackiego oraz transmisja koncertu Berlińskiej Akademii Muzyki Dawnej. W poniedziałek m.in. koncert świąteczny o godz. 13.00 oraz spotkanie z Krzysztofem Zanussim o godz. 16.00, które poprowadzi Jakub Kukla.W Wielki Piątek utwory muzyczne pojawiające się na antenie Programu 3 Polskiego Radia będą dopasowane do charakteru tego dnia. Wieczorem, od godz. 18:00 specjalne audycje muzyczne Leszka Adamczyka, Mateusza Tomaszuka i Aleksandry Kaczkowskiej. W piątek, sobotę i niedzielę po godz. 22.00 na słuchaczy czeka specjalne wydanie "Sceny Teatralnej Trójki". W Niedzielę Wielkanocną gościem audycji "Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość" będzie aktor Emilian Kamiński, a po godz. 19.00 odbędzie się retransmisja koncertu legendarnego polskiego rockowego zespołu Riverside. W Poniedziałek Wielkanocny - wyjątkowo tego dnia - najpierw po godz. 17:00 "Trzecia Strona Medalu" a następnie po godz. 19:00 kolejne wydanie "Listy Przebojów Trójki".W Czwórce w piątek po godz. 21.00 specjalna audycja "Muzyczna Pustelnia", w której autor zaprezentuje utwory skłaniające do refleksji, podsumowań i odpoczynku od standardowego, szybkiego rytmu dnia. W sobotę po godz. 13.00 Jakub Jamrozek wraz z przewodnikiem po Ziemi Świętej poszuka odpowiedzi na pytania: jakie tradycje pielęgnują mieszkańcy Jerozolimy i Betlejem; w jaki sposób do świętowania podchodzą przedstawiciele innych religii, dla których Jezus był jedynie prorokiem? W niedzielę po godz. 12.00 "Muzyka Wysp Wielkanocnych", czyli świąteczne pieśni odrodzenia ze świata zebrane przez Macieja Szajkowskiego - zabrzmią m.in. Garifuna Collective, DJ Cheb Sabbah, Transglobal Underground. W poniedziałek o godz. 20.00 "Muzyka Dobrego Słowa" - audycja pełna zagranicznych brzmień, które ukazują radość i siłę z wiary, przygotowana przez dziennikarzy Naczelnej Redakcji Programów Katolickich.W Polskim Radiu Chopin w Wielki Piątek o godz. 18.00 będzie się można wyciszyć przy kompozycjach m.in. Antona Brucknera, Arvo Pärta, Jana Sebastiana Bacha, Jerzego Fryderyka Haendla i wielu innych. Z kolei specjalny odcinek audycji Krzysztofa Teodorowicza w Wielką Sobotę o godz. 17.00 wypełni Oratorium Wielkanocne BWV 249 Johanna Sebastiana Bacha. W uroczystej świątecznej odsłonie "Weekendowego potpourri" w Niedzielę Wielkanocną o godz. 9.00 posłuchamy m.in. I Koncertu organowego C-dur Józefa Haydna w interpretacji Antona Holzapfela i zespołu Dolce Risonanza pod dyrekcją Floriana Wieningera.Także Polskie Radio 24 przygotowuje na Wielką Sobotę, Wielką Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny świąteczną ramówkę. Znajdą się w niej zarówno premierowe audycje Naczelnej Redakcji Programów Katolickich, uwzględniające znaczenie Świąt Wielkanocnych dla Polaków i przybliżające ich obchody w różnych miejscach kraju oraz na Ukrainie, jak i reportaże Studia Reportażu i Dokumentu, dotyczące tematyki świątecznej oraz pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy i działań Polaków w tym zakresie.Specjalny program przygotowywany przez dziennikarzy Polskiego Radia dla Zagranicy skierowany do ukraińskich uchodźców oraz obywateli Ukrainy na stałe mieszkających w Polsce uruchomiony 17 marca, od Niedzieli Wielkanocnej będzie nadawany o godzinę dłużej -- do godz. 21.00. Audycja zawiera m.in. porady, gdzie znaleźć pomoc, jakie dokumenty należy wypełnić, aby z niej skorzystać, informuje także o działaniach polskiego rządu na rzecz uchodźców z Ukrainy. Od 17 maja zaplanowano wydłużenie pasma do czterech godzin.Polskie Radio Dzieciom, w Wielki Piątek o godz. 21.00 w "Strefie rodzica" podejmie temat duchowości u dzieci. Przez cały dzień jak i wieczornym paśmie od godz. 23.00 będą dominowały nastrojowe kompozycje. W Wielką Sobotę o godz. 12.00 w audycji "Bajkowy ogród", młodzi słuchacze poznają symbolikę roślin wielkanocnych, w niedzielę w "Zwierzyńcu", symbolikę zwierząt: baranka, zajączka, kurczaka. Niedzielna "Kulturoteka" o godz. 17.00 poświęcona będzie wierszowanej opowieści o Henryku Wieniawskim "Henio i cztery struny". W Lany Poniedziałek niespodzianka dla słuchaczy - przypomnienie koncertu z 2021 roku "Źródełko. Myśmy przyszli po dyngusie" przygotowanego przez RCKL i PRD. Wystąpili: Kaja i Janusz Prusinowscy oraz ich dzieci Hania i Staś, a także zaproszeni przez nich goście: rodzinny zespół Ani Mali Ani Duzi, panowie z Kompani Wołoczebnej z Kalinówki Kościelnej oraz muzycy zespołu Janusza Prusinowskiego wraz ze Stefanem Żakiem.Polskie Radio Kierowców tradycyjnie będzie towarzyszyło słuchaczom w trakcie wyjazdów świątecznych. W programie szczegółowe i częste raporty z sytuacji na głównych trasach w kraju oraz porady, jak być w dobrej formie podczas długiej trasy. W audycji "Nocna Zmiana" Polskie Radio Kierowców będzie towarzyszyło słuchaczom, którzy Święta spędzają daleko od rodziny - w trasach i w pracy.