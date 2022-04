Święta Wielkanocne na antenach TVP

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska na czas Świat Wielkanocnych przygotowała dla widzów specjalną ofertę programową.

Transmisje nabożeństw Triduum Paschalnego Telewizja Polska rozpocznie w Wielki Czwartek, 14 kwietnia o godz. 17.30 w TVP1. W Wielki Piątek, 15 kwietnia o godz. 17:30 w Jedynce transmisja Liturgii Męki Pańskiej z Jasnej Góry, a o godz. 20.55 TVP1 zaprosi na Drogę Krzyżową z udziałem Papieża Franciszka, która po dwóch latach ponownie odbędzie się w ruinach rzymskiego Koloseum.Tego dnia w Dwójce o godz. 20.10 w TVP2, a o godz. 22.40 w TVP1 spektakularne plenerowe muzyczne widowisko wielkopostne na żywo "#Pasja. Ecce Homo - oto Człowiek". Misterium Męki Pańskiej, które odbędzie się w Chełmie, zostanie zilustrowane bieżącymi wydarzeniami i muzyką rockową. W Wielką Sobotę, 16 kwietnia w Jedynce o godz. 17:30 początek transmisji Liturgii Wigilii Paschalnej z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, a o godz. 20:00, jak co roku z okazji specjalne orędzie na Wielkanoc wygłosi abp Stanisław Budzik. Tuż po nim o godz. 20:25 w TVP1 i godz. 22:15 w TVP2 "Golgota" widowisko muzyczne oparte na motywach Drogi Krzyżowej łączącej Mękę Pańską z martyrologią narodu polskiego podczas II wojny światowej.W Niedzielę Wielkanocną, 17 kwietnia, Jedynka zaprosi o godz. 9.55 na Mszę Świętą Zmartwychwstania Pańskiego i błogosławieństwo Urbi et Orbi, którego udzieli wiernym na całym świecie Papież Franciszek. Tego dnia na antenie Jedynki i Dwójki nie zabraknie charytatywnych odcinków programów, m.in.: "Jaka to melodia?", "Familiada", "Koło fortuny", a także premierowego odcinka serialu "Stulecia Winnych". Natomiast o godz. 17.25 w TVP1 specjalne wydanie programu "Rolnik szuka żony".W Niedzielę Wielkanocną widzów Jedynki czeka wyjątkowa niespodzianka. O godz. 21:05 antena zaprasza na uroczysty koncert "Cud Życia" ze specjalnym udziałem światowej klasy tenora Jose Carrerasa. W Poniedziałek Wielkanocny, 18 kwietnia w TVP1 o godz. 12:00 z Watykanu transmisja modlitwy Regina Coeli. O godz. 17.15 TVP1 zaprasza na spotkanie z legendą polskiej sceny w specjalnym programie "Rewia Gwiazd: Jan Pietrzak". W tym wyjątkowym programie wypełnionym twórczością artysty - piosenkami, anegdotami i zaskakującymi materiałami archiwalnymi ze zbiorów Telewizji Polskiej wystąpią: Krystyna Prońko, Andrzej Rybiński, Danuta Błażejczyk, Laura Samojłowicz, Marek Kaliszuk i wielu innych. Szykuje się niezapomniany wieczór, pełen muzyki, wspomnień i dobrego humoru, występów specjalnych gości oraz niespodzianek, który poprowadzą Katarzyna Cichopek i Aleksander Sikora.W TVP2 o godz. 20:10 spektakularny koncert "Welcome To The Other Side" Jean-Michel Jarre`a, który po raz kolejny zaprezentuje perfekcyjne połączenie występu na żywo z niezwykłym wirtualnym show zrealizowanym w wirtualnie odtworzonej katedrze Notre-Dame w Paryżu. Jedynka wieczorem wyemituje "Stulecie Winnych", a tuż po nim kolejny odcinek programu "Sanatorium miłości".