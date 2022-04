Wielkanoc w RMF Classic z pasyjną muzyką, wywiadami i filmowymi nawiązaniami

Łukasz Szewczyk

• Wielkanoc z RMF Classic

• Rozmowy m.in. z Ewą Ewart, Kubą Badachem, Jakubem Józefem Orlińskim i Kubą Szpilką

• Wyprawy w Tatry, do Muzeum Pisanek i do Londynu

• Pasyjne koncerty, wielkanocne soundtracki i muzyka inspirowaną śpiewem ptaków.

Na pierwszy świąteczny program RMF Classic zaprasza już w Wielki Piątek. Od godz. 10 Dariusz Stańczuk opowie o kompozytorach, którzy tworzyli muzykę do średniowiecznego tekstu "Stabat Mater" autorstwa Jacopone'a da Todiego, opisującego boleść Matki Boskiej po ukrzyżowaniu Chrystusa. Wśród nich byli m.in. Antonio Vivaldi, Franz Schubert, Karol Szymanowski czy Krzysztof Penderecki.W popołudniowym magazynie filmowym Urszula Urzędowska przypomni produkcje, które tematyką nawiązywały do wydarzeń opisanych w Piśmie Świętym. Pojawi się muzyka z takich filmów jak "Ben Hur", "Biblia" czy "Pasja".Wielkopiątkowy wieczór to z kolei spotkanie z dokumentalistką Ewą Ewart, autorką książki "Rozmowy ze śmiercią" - dziewięciu wywiadów o życiu po życiu, reinkarnacji, śpiączce, samobójstwach, snach, hipnozie i podróżach poza ciało.W sobotnie przedpołudnie RMF Classic przypomni najsłynniejsze historyczne wydania Biblii, począwszy od tej wydanej przez Gutenberga. Gościem programu będzie też ks. Bartosz Rajewski, proboszcz polskiej parafii w Londynie, który opowie, jak wyglądają święta w wielokulturowym mieście.Z kolei popołudnie poświęcone będzie wspólnemu przeżywaniu świąt przez Polaków i Ukraińców oraz opowieściom o wielkanocnych tradycjach obu narodów. Wieczorem RMF Classic zagra kompozycje filmowe Hansa Zimmera z okazji trwającej właśnie jego europejskiej trasy koncertowej i zbliżającego się koncertu w Krakowie.W Niedzielę Wielkanocną przed południem gościem programu "NieDoMówienia" Artura Andrusa będzie Kuba Badach, wokalista, kompozytor, producent muzyczny, dwukrotny laureat Fryderyków, a po południu Urszula Urzędowska zaprosi na rozmowę ze słynnym kontratenorem Jakubem Józefem Orlińskim.W audycji "Jasna Strona Świata" Marek Tomalik zabierze słuchaczy na Huculszczyznę, na tereny dzisiejszej Ukrainy, gdzie w Kołomyi znajduje się Muzeum Pisanek.W niedzielny wieczór zabrzmią fragmenty oratorium "Drone Mass" Jóhanna Jóhannssona, a następnie monumentalne dzieło Wojciecha Kilara "Missa pro pace".W Lany Poniedziałek RMF Classic zaprasza na przedpołudniowy spacer po krainie krokusów wraz z Kubą Szpilką, antropologiem, wspinaczem i autorem książki "Chodząc w Tatry". Po południu stacja przypomni postać Zbigniewa Rychlickiego, wybitnego ilustratora książek dla dzieci, grafika i plakacistę, którego projekty kartek wielkanocnych zostały właśnie wystawione na aukcję. Gościem programu będzie też syn artysty, Andrzej Rychlicki, który dba o spuściznę po ojcu.Poniedziałkowe popołudnie i wieczór wypełni natomiast muzyka inspirowana śpiewem ptaków. Tego dnia przypada bowiem rocznica urodzin słynnego kompozytora Ottorina Respighiego, autora suity "Ptaki".