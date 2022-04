Anna Lewandowska w wielkanocnym odcinku "Miasta kobiet"

Łukasz Szewczyk

• W wielkanocnym wydaniu "Miasta kobiet" TVN Style o dojrzałym macierzyństwie opowie prawniczka, mama bliźniaków i partnerka Bartłomieja Topy - Gabriela Mierzwiak.

• Zaproszenie do programu przyjęła też Anna Lewandowska

Sportsmenka, dietetyczka, trenerka personalna, bizneswoman, żona i mama dwóch córek. Anna Lewandowska. Skąd się wzięła i co ją ukształtowało? Jak udaje jej się łączyć te wszystkie role? Skąd czerpie motywację do działania? Anna opowie też o swojej najbliższej rodzinie. Jak wychowuje dzieci? Kto bardziej rozpieszcza córki? Ona czy Robert? W co wierzą? Co chcieliby im przekazać? Czy Klara pójdzie w ślady mamy? To nie wszystko,Coraz więcej kobiet w Polsce decyduje się na zajście w ciążę po 35 roku życia. Dlatego w programie nie mogło zabraknąć tematu dojrzałego macierzyństwa. Gabriela Mierzwiak, prawniczka i partnerka aktora Bartłomieja Topy, urodziła bliźniaczki w wieku 39 lat. Czym zaskoczyło ją późne macierzyństwo? Jak sobie radzi? Czy czuje się inaczej niż przed laty?Ginekolog Anna Parzyńska podpowie widzkom jak dobrze przygotować swój organizm do macierzyństwa oraz zdradzi jakie ryzyko niesie ze sobą ciąża w okolicach czterdziestki.Gościnią Marzeny Rogalskiej będzie Basia Kędzior. Ta wyjątkowa dwudziestoczterolatka od dziecka zmaga się z genetyczną chorobą skóry zwaną "rybią łuską". Schorzenie to jest nieuleczalne, dlatego Basia musiała nauczyć się z nim żyć. Co sprawiło, że udało jej się zaakceptować swój nietypowy wygląd? Jak czuła się w szkole? Czy choroba znacząco wpływa na jej codzienność? O czym marzy? Koniecznie zobaczcie rozmowę z tą wyjątkową dziewczyną, która się nie poddaje i walczy o to, żeby być szczęśliwą.Premiera świątecznego odcinka talk-show "Miasto kobiet" w wielkanocną niedzielę (17 kwietnia) o godz. 22.15 w TVN Style.