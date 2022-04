Thriller prawniczy "61st Street". Nowy serial na kanale AMC

Łukasz Szewczyk

• AMC ogłosiło datę premiery nowej oryginalnej serii "61st Street" - dynamicznego thrillera, którego akcja toczy się w samym sercu okrytego złą sławą wymiaru sprawiedliwości w Chicago.

• Policja i prokuratorzy prowadzą śledztwo w sprawie transakcji narkotykowej, która może doprowadzić do złamania obowiązującej w policji zmowy milczenia.

"61st Street" opowiada historię Mosesa Johnsona (Tosin Cole), obiecującego czarnoskórego sportowca, który zostaje wciągnięty w skorumpowany system sądownictwa karnego Chicago,oraz Franklina Robertsa (Courtney B. Vance), obrońcy z urzędu, który zajmuje się jego przypadkiem. Chociaż Roberts obiecał swojej żonie przejście na emeryturę, podejmuje tę sprawę - dostrzega, że może ona zmienić cały system sądownictwa Chicago, rzucając wyzwanie instytucjonalnemu rasizmowi i wszechobecnej korupcji, które stoją w jego centrum.Courtney B. Vance stoi na czele obsady, w której skład wchodzą także: nominowana do nagrody Emmy Aunjanue Ellis, Mark O'Brien, Holt McCallany, Tosin Cole, Andrene Ward-Hammond oraz Bentley Green.Producentami wykonawczymi serii są Peter Moffat ("Długa noc", "Your Honor"), J. David Shanks ("The Chi", "Seven Seconds", "Punkt zapalny"), Outlier Society Michaela B. Jordana oraz Elizabeth Raposo ("Tylko sprawiedliwość", "David Makes Man"), Alana Mayo("Bez skrupułów Toma Clancy'ego"), Jeff Freilich ("Lodge 49", "Nadajemy z Gdzie Indziej")i Hilary Salmon ("MotherFatherSon", "Długa noc", "London Spy").Premiera serialu "61st Street" w czwartek - 26 maja 2022 roku o godz. 22:00 na kanale AMC.