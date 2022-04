Premiera "Star Trek: Prodigy" na Nickelodeon Polska

Łukasz Szewczyk

• W Lany Poniedziałek (18 kwietnia 2022 roku) na antenie Nickelodeon Polska widzowie poznają bohaterów nowego serialu z kultowego uniwersum - "Star Trek: Prodigy".

Stacja Nickelodeon przygotowała premierę dla wielbicieli science fiction. Na kanale zadebiutuje serial animowany z uniwersum Star Treka - "Star Trek: Prodigy". Historia ma swój początek w kolonii robotniczej nadzorowanej przez tajemniczego Wróżbitę i jego cybernetycznego sługę - Drednoka. To tam poznamy jednego z więźniów i głównego bohatera, Dala R'ela. Jego determinacja, by stać się wolnym, stanowi początek niezwykłej przygody! Kiedy zostaje przydzielony do pracy w głębi kolonii u boku potężnej, ale uroczej Rok-Tahk, odkrywa opuszczony statek Gwiezdnej Floty - USS Protostar. Razem z inżynierem Jankomem Pogiem, ciekawskim i inteligentnym telepatą Zero oraz psotnym kleksem o imieniu Murf, ta niedoświadczona załoga rozpoczyna trudną ucieczkę. Na domiar złego, bohaterowie nieumyślnie porywają córkę Wróżbity - Gwyn.Serial "Star Trek: Prodigy" będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 19:20 (od 18 kwietnia 2022 roku) na antenie Nickelodeon Polska.