Rusza FlixClassic. Nowa platforma VOD z klasykami filmowymi z całego świata

Łukasz Szewczyk

• FlixClassic to serwis VOD dla miłośników kina, którzy chcą poznać lub odkryć na nowo klasykę kinematografii z całego świata

• W ofercie filmy starannie dobrane przez Miłosza Stelmacha, kuratora programowego platformy.

Na FlixClassic znajduje się obecnie blisko 300 filmów − od wielkich klasyków do kina kultowego i klasy B. Wielbiciele kinematografii mogą wybierać spośród evergreenów, zapomnianych hitów kinowych czy perełek światowego kina. Wśród nich odkryją również propozycje niedostępne w innych polskich serwisach m.in.: "Wielkie nadzieje", "Góra boga kanibali", "Ucieczka na Atenę", "Obywatel John Doe" czy "Franciszek". Docelowo w ofercie znajdą się kolejne tytuły z kanonu kina czeskiego, a także węgierskiego, szwedzkiego, niemieckiego, indyjskiego i wielu innych. Twórcy zapowiadają cotygodniowe premiery nowych tytułów.Repertuar został starannie wyselekcjonowany przez Miłosza Stelmacha, kuratora programowego platformy, filmoznawcę, krytyka filmowego oraz redaktora naczelnego czasopisma o tematyce filmowej "Ekrany".Dla tych, który nie chcą szukać filmów na własną rękę, kurator platformy przygotował cztery ścieżki, prezentujące klasykę kinematografii w różnych odsłonach:• żelazny kanon − nieśmiertelne klasyki i kamienie milowe sztuki filmowej, prawdziwy przyspieszony kurs historii kina, obejmujący takie filmy jak: "Metropolis", "Lecą żurawie" czy też "Gorączka złota"• zapomniane perełki − nieoczywiste tytuły, funkcjonujące obok słynnych klasyków, które zainteresują najbardziej wymagających widzów, np.: "Młody Sherlock Holmes", "Złotoręki", "Ballada o żołnierzu"• swobodna jazda - zaskakujące połączenie kultowych filmów gatunkowych i najbardziej nietuzinkowych dzieł kina autorskiego, a wśród nich m.in.: "Kret", "Karnawał dusz", "Dzika planeta"• gaz do dechy − dziwne, przestrzelone i czasem tandetne, choć klimatyczne rewiry filmowego świata, często tak złe, że aż dobre, np.: "Plan 9 z kosmosu", "Zombie 2", "Galaktyka terroru".Wszystkie produkcje dostępne są w jakości HD w oryginalnych wersjach językowych oraz z polskim lektorem lub napisami.Dla miłośników kina przygotowano dwa plany subskrypcyjne: miesięczny w cenie 12,99 zł oraz roczny w cenie 129,90 zł. FlixClassic działa w modelu sVOD, co oznacza, że widz, kupując jeden z dwóch proponowanych pakietów, otrzymuje dostęp do całego repertuaru filmowego.Wygodne korzystanie z platformy zapewnia dostęp przez przeglądarkę oraz aplikacje iOS, Android, a wkrótce także Smart TV (trwa certyfikacja). Platforma FlixClassic umożliwia oglądanie filmów na 2 urządzeniach jednocześnie.Rejestracja do platformy jest możliwa na flixclassic.pl poprzez założenie nowego konta lub połączenie go z kontem na Facebooku lub Google'u. Zapisując się do newslettera FlixClassic od 15 kwietnia do 29 kwietnia pod linkiem: portal.flixclassic.pl, można uzyskać darmowy dostęp do całej biblioteki filmów na 10 dni.Partnerem platformy FlixClassic jest Fundacja Legalna Kultura i portal Filmoterapia.pl.