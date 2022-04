Polski serial "Odwilż" od maja w telewizyjnym HBO. Cały sezon już w HBO Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Pierwszy polski serial Max Original "Odwilż" jest już w całości dostępny na platformie HBO Max.

• Telewizyjna premiera serialu w maju 2022 roku na antenie HBO.

Szczecin, przełom zimy i wiosny. W lodowatej wodzie na brzegu Odry znalezione zostaje ciało młodej kobiety. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Katarzyna Zawieja (w tej roli Katarzyna Wajda), trzydziestokilkuletnia policjantka, która nie daje łatwo za wygraną. Szybko okazuje się, że w śledztwie nie chodzi wyłącznie o zabójstwo - niedługo przed śmiercią kobieta urodziła dziecko. Pytanie, gdzie ono się znajduje, czy żyje? Poszukiwania niemowlęcia stają się dla głównej bohaterki mocnym, choć początkowo nieuświadomionym impulsem do konfrontacji z własną sytuacją: samotnej matki, perfekcyjnej policjantki, a przede wszystkim - kobiety w momencie kryzysu po śmierci męża. Walka o dziecko okaże się dla niej walką o samą siebie.W serialu w roli głównej występuje Katarzyna Wajda, a w pozostałych rolach pojawią się Bartek Kotschedoff, Juliusz Chrząstowski, Cezary Łukaszewicz, Sebastian Fabijański, Bogusław Linda, Andrzej Grabowski, Małgorzata Gorol, Agnieszka Pilaszewska, Monika Krzywkowska, Piotr Żurawski, Ewa Skibińska i Marcelina Stępkowska. Serial wyreżyserował Xawery Żuławski według scenariusza autorstwa Marty Szymanek."Odwilż" to pierwsza produkcja Max Original zrealizowana w Polsce. To serial kryminalny, za produkcję którego odpowiadają: Bogumił Lipski - producent, Izabela Łopuch - executive producent, Johnathan Young - executive producent oraz Antony Root - executive producent HBO Max. Producentem wykonawczym jest Andrzej Besztak - Magnolia Films. Serial otrzyma finansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach systemu wspierania produkcji audiowizualnej tzw. "zachęt".W piątek (15 kwietnia 2022 roku) do serwisu HBO Max dodane dostały finałowe odcinki serialu Max Original "Odwilż". Od teraz cały sezon serialu dostępny jest już na platformie HBO Max.Na telewizyjnej antenie HBO serial pojawi zadebiutuje 1 maja 2022 roku.