Pół ligi walczy o europejskie puchary. Wielkanocny weekend z Bundesligą w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Bayern Monachium wyjazdowym meczem z Arminią Bielefeld (niedziela 15.30) może praktycznie przypieczętować mistrzostwo Niemiec

• Trwa walka o trzecie miejsce ma podium Bundesligi. W bezpośrednim starciu trzeci Bayern Leverkusen (52 punkty) w niedzielę o 19.30 podejmuje mające o punkt mniej czwarte RB Lipsk

Do końca sezonu w Niemczech pozostało pięć kolejek. Bayern Monachium ma 9 punktów przewagi nad drugą Borussią Dortmund, która z kolei o 8 punktów wyprzedza trzeci w tabeli Bayer Leverkusen. Jeśli w niedzielę Bayern wygra na wyjeździe z Arminią Bielefeld, Robert Lewandowski i jego koledzy będą już mogli praktycznie świętować tytuł mistrzowski.Najbardziej zacięta walka toczy się tuż za plecami Bayernu i Borussii. Bayer Leverkusen ma tylko punkt przewagi nad RB Lipsk, a w niedzielę o 19.30 bezpośrednie starcie obu drużyn. Wygrana gospodarzy to wszystko w swoich rękach na ostatniej prostej rywalizacji o podium. Zwycięstwo gości wywinduje ich na trzecie miejsce i to oni w decydujących czterech kolejkach będą rozdawać karty. W grze o trzecią lokatę liczy się jeszcze SC Freiburg (48 punktów przy 51 RB i 52 Bayeru), który mógłby wykorzystać ewentualny podział punktów rywali.Kluczowe jest zajęcie miejsca w pierwszej czwórce, gdyż w Bundeslidze gwarantuje to udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Z kolei w rywalizacji o 6. miejsce otwierające drogę do kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy na razie prowadzi Hoffenheim (44 punkty), przed Unionem (44) i FC Koeln (43). Realnie aż osiem z osiemnastu zespołów walczy więc o występy w europejskich pucharach w kolejnym sezonie. W niedzielę o 17.30 Union Berlin gra u siebie z Eintrachtem Frankfurt. Eintracht traci pięć punktów do Unionu i Hoffenheim. Jeśli goście marzą o Europie, wygrana to ich ostatnia szansa na włączenie się do wyścigu o szóstą lokatę.Kluczowe mecze tego sezonu Bundesligi, w sobotę i niedzielę można oglądać z polskim komentarzem wyłącznie na Viaplay.pl Sobotnie i niedzielne studio wystartuje o 15.00. W sobotę wezmą w nim udział Mateusz Skwierawski, Michał Zachodny i Tomasz Urban, a w niedzielę Piotr Domagała, Michał Zachodny i Marcin Borzęcki. W niedzielę o 21.15 na platformie Viaplay kibice obejrzą także magazyn skrótów wszystkich spotkań 30. kolejki Bundesligi.Mecze 30. kolejki Bundesligi - transmisje na żywo na platformie Viaplay:Sobota (16 kwietnia):• 15.30komentuje Mateusz Juza• 15.30komentuje Piotr Domagała• 15.30komentują Mateusz Borek i Radosław Gilewicz• 15.30komentuje Mariusz Hawryszczuk• 18.30komentują Szymon Ratajczak i Tomasz UrbanNiedziela (17 kwietnia):• 15.30komentują Rafał Wolski i Radosław Gilewicz• 17.30komentuje Mariusz Hawryszczuk• 17.30komentuje Dawid Król• 19.30komentują Mateusz Borek i Marcin Borzęcki