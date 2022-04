Półfinały Pucharu Anglii, ligowe klasyki - wielkanoncy weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W świąteczny weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć oba półfinały piłkarskich rozgrywek The Emirates FA Cup. Szczególnie ciekawie zapowiada się konfrontacja Manchesteru City z Liverpoolem FC, dwóch najlepszych obecnie zespołów w Anglii.

• Stacja pokaże na swoich antenach także ligowe szlagiery we Francji i Portugalii, gdzie Paris Saint-Germain zagra z Olympique Marsylia, a Sporting CP z SL Benfiką.

Fani futbolu mogą szykować się na ekscytujący weekend z udziałem czołowych angielskich klubów, które na słynnym Wembley Stadium powalczą o awans do wielkiego finału The Emirates FA Cup. W pierwszym półfinale Manchester City zmierzy się z Liverpoolem FC. To wielki hit tej fazy rozgrywek, bo The Citizens i The Reds są obecnie najlepszymi angielskimi drużynami, które toczą wyrównane zmagania o mistrzostwo kraju, a także świetnie radzą sobie w bieżącej edycji UEFA Champions League. Kibice mogą szykować się na zaciętą rywalizację takich gwiazd jak Kevin de Bruyne, Mohamed Salah, Raheem Sterling, Sadio Mané, Phil Foden czy Diogo Jota. Oba zespoły słyną ze skutecznej i ofensywnej gry, a to oznacza, że goli nie powinno zabraknąć. Warto podkreślić, że ubiegłotygodniowe spotkanie ligowe pomiędzy tymi ekipami dostarczyło mnóstwa emocji i zakończyło się remisem 2:2. Tym razem zwycięzca musi zostać wyłoniony, więc zapowiada się jeszcze ciekawsze widowisko. Dodatkowym smaczkiem tego starcia będzie pojedynek wybitnych trenerów - Pepa Guardioli z Jürgenem Kloppem, którzy są zaliczani do ścisłej światowej czołówki i w ostatnich latach prześcigają się w zdobytych trofeach. Co ciekawe, w dotychczasowych 23 konfrontacjach pomiędzy ich drużynami dziewięciokrotnie górą był Guardiola, tyle samo razy triumfował Klopp, a pięć meczów zakończyło się remisami. Kto wysunie się na prowadzenie w ich zmaganiach?W drugim półfinale Chelsea FC zmierzy się z Crystal Palace. Faworytem będą The Blues, którzy są aktualnie trzecią siłą piłkarską w Anglii. Ekipa trenera Thomasa Tuchela musi jednak mieć się na baczności, ponieważ The Eagles są jedną z pozytywnych niespodzianek bieżącego sezonu Premier League, a biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, przegrali tylko jeden z ostatnich ośmiu meczów.Mecze Paris Saint-Germain z Olympique Marsylia są określane jako Derby Francji i należą do najważniejszych wydarzeń każdego sezonu ligowego w Europie. Ich najbliższa konfrontacja zapowiada się szczególnie ciekawie, bo na siedem kolejek przed finiszem rozgrywek PSG jest liderem Ligue 1 Uber Eats, a OM zajmuje drugie miejsce. Stawka tego spotkania będzie bardzo wysoka, ponieważ przewaga paryżan wynosi 12 punktów i jeśli to starcie wygrają, to praktycznie zapewnią sobie mistrzostwo kraju. Z kolei zwycięstwo zespołu z Marsylii sprawi, że kwestia tytułu wciąż pozostanie otwarta. Na Parc des Princes Kylian Mbappé, Leo Messi, Neymar i spółka spróbują przedłużyć passę trzech meczów bez porażki z odwiecznym rywalem. Z kolei goście postarają się o powtórkę ze swojej poprzedniej ligowej wyprawy do Paryża, kiedy wygrali 1:0. Po ich stronie wiele będzie zależało od wracającego po lekkiej kontuzji Arkadiusza Milika. Polski snajper liczy na przełamanie, bo w czterech dotychczasowych występach przeciwko drużynie ze stolicy jeszcze nie strzelił golaGłówną atrakcją obecnego sezonu Liga Portugal jest pościg Sportingu CP za spisującym się fantastycznie FC Porto. Trzecie miejsce w ligowej stawce zajmuje SL Benfica, która wciąż zachowuje cień szansy na tytuł. Kluczowe dla losów zmagań o najwyższe cele mogą okazać się derby Lizbony pomiędzy Sportingiem a Benfiką, które już w ten weekend odbędą się na Estádio José Alvalade. Gospodarze, którzy bronią mistrzostwa Portugalii, postarają się o trzecie z rzędu zwycięstwo z lokalnym rywalem. Ich defensywa spisuje się w bieżącej kampanii znakomicie, ale tym razem zostanie wystawiona na poważną próbę, bo na środku ataku gości zagra Darwin Núñez, najlepszy strzelec portugalskiej ekstraklasy. Możliwości tego urugwajskiego napastnika potwierdza fakt, że od początku kwietnia we wszystkich rozgrywkach zaliczył już siedem trafień i jedną asystę. Czy Sebastián Coates wraz z kolegami z obrony będzie w stanie go zatrzymać?AC Milan jest niepokonany w lidze włoskiej od 17 stycznia, a od początku marca nie stracił w rozgrywkach nawet gola. Dzięki temu Rossoneri są liderem tabeli i stali się głównym kandydatem do Scudetto. W 33. kolejce ich rywalem będzie broniąca się przed spadkiem z Serie A Genoa CFC. Zespół z Mediolanu będzie faworytem, ale nadal ma w pamięci styczniowe starcie z tą ekipą w Pucharze Włoch, które było bardzo zacięte, a o jego awansie przesądziła dopiero dogrywka. Piłkarze trenera Stefano Pioliego muszą bardzo uważać, bo drużyna z Genui wie jak grać przeciwko silnym klubom, co w 2022 roku potwierdziła już kilka razy, odbierając punkty między innymi Interowi Mediolan, Atalancie Bergamo i AS Romie.W innym ciekawie zapowiadającym się spotkaniu trzecie w tabeli SSC Napoli podejmie piątą AS Romę. Azzurri mają tyle samo punktów co drugi w stawce Inter i dwa mniej niż Milan, tak więc zwycięstwo z Wilkami ma dla nich ogromne znaczenie. Polscy kibice z uwagą będą śledzili pojedynek w drugiej linii pomiędzy Piotrem Zielińskim a Nicolą Zalewskim. Inną atrakcją tego widowiska będzie konfrontacja dwójki młodych i niezwykle skutecznych napastników - Victora Osimhena po stronie gospodarzy z Tammym Abrahamem w szeregach gości. Obaj mieli udział w sumie w aż 32 golach uzyskanych przez swoje zespoły w tym sezonie.Od rozpoczęcia pracy przez trenera Xaviego Hernándeza FC Barcelona spisuje się fantastycznie i jest na czele grupy pościgowej za prowadzącym w ligowej tabeli Realem Madryt. W okresie świątecznym Barça postara się o 16. mecz z rzędu bez porażki. Jej rywalem będzie Cádiz CF, z którym sensacyjnie straciła punkty w ich pierwszym spotkaniu w tym sezonie. Na słynnym Camp Nou kluczowe role w barwach gospodarzy mogą odegrać Pierre-Emerick Aubameyang i Ferran Torres, którzy wprawdzie dołączyli do zespołu niedawno, ale już mają największy wpływ na jego ofensywne poczynania. Z kolei goście największe nadzieje pokładają w doświadczonym Álvaro Negredo, który w historii swoich występów przeciwko Dumie Katalonii zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty.Sporych emocji powinno dostarczyć również starcie na Wanda Metropolitano, gdzie Atlético Madryt zmierzy się z RCD Espanyolem. Kibice liczą na emocje podobne do tych, jakie towarzyszyły jesiennej konfrontacji Atleti z Papużkami. Wówczas ekipa z Barcelony prowadziła 1:0, jednak drużyna ze stolicy w końcówce strzeliła dwa gole i to ona mogła świętować sukces. Ten mecz będzie szczególnie ważny dla piłkarzy trenera Diego Simeone, którzy walczą o miejsce zapewniające grę w kolejnej edycji Ligi Mistrzów UEFA i każdy punkt jest dla nich na wagę złota.W świąteczny poniedziałek na Stadionie Króla Baudouina I w Brukseli odbędzie się finał Pucharu Belgii, w którym o swoje pierwsze cenne trofeum w tym sezonie powalczą KAA Gent i RSC Anderlecht. Stawką tego spotkania będzie również bezpośredni awans do rundy play-off Ligi Europy UEFA w sezonie 2022/23. Obie kluby sięgały po Croky Cup w sumie aż 12 razy w historii, jednak na swoje triumfy w tych rozgrywkach czekają już dość długo - Gent od 2010, a Anderlecht od 2008 roku. Ekipa z Gandawy liczy przede wszystkim na niezwykle skutecznego Tarika Tissoudaliego, który w ostatnich pięciu meczach strzelił w sumie aż osiem goli. Z kolei drużyna spod Brukseli największe nadzieje pokłada w Joshule Zirkzee, który w bieżącej kampanii na belgijskich boiskach zanotował już 17 trafień i 10 asyst.ZOOLESZCZ GKM Grudziądz i BETARD SPARTA Wrocław w imponującym stylu wygrały swoje pierwsze mecze nowego sezonu i przed drugą rundą zajmują dwa czołowe miejsca w tabeli PGE Ekstraligi. Ich starcie w Grudziądzu będzie zdecydowanym hitem weekendu na torach najlepszej żużlowej ligi świata. Jego ozdobą będzie konfrontacja fantastycznych duetów obu ekip - Nickiego Pedersena i Krzysztofa Kasprzaka po stronie gospodarzy z Maciejem Janowskim i Taiem Woffindenem w szeregach gości. Ta czwórka w inauguracyjnej kolejce zdobyła w sumie aż 56 punktów.W drugim spotkaniu dojdzie do konfrontacji FOR NATURE SOLUTION APATORA Toruń z ARGED MALESĄ Ostrów Wielkopolski, a więc zespołów, które szukają swoich pierwszych ligowych zwycięstw w nowych rozgrywkach. Gospodarze liczą, że drogę do sukcesu utoruje mi uczestnik cyklu Grand Prix Robert Lambert. Natomiast goście mają nadzieję na dobrą postawę doświadczonego Chrisa Holdera, który do 2021 roku przez 13 lat reprezentował barwy... Apatora.Plan transmisji:Piątek (15 kwietnia):• 18:25 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Świerżyński, Krzysztof Rot• 18:55 Serie A:(Eleven Sports 1 i 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majak• 20:55 Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz ZielińskiSobota (16 kwietnia):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1 i 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 14:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 14:25 Serie A:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Dominik Guziak, Marcin Nowomiejski• 16:25 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 2, studio od 16:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Adam Targowski, Maciej Kruk• 16:25 Serie A:(Eleven Sports 3i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Musiał, Maciej Markowskistudio: Anita Mazur, Adrian Miedziński, reporterka: Barbara Karczewska• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 2 i 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Marcelina Rutkowska-Konikiewicz, Krystian Plech, reporterka: Joanna Cedrych• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Kuba Ostrowski, Michał Świrkula• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (17 kwietnia):• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Michał Świrkula• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Adrian Gątarek• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Michał Świrkula• 17:25 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński,• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Dominik Guziak, Sebastian Chabiniak• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świerżyński• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (18 kwietnia):• 14:55 Croky Cup - finał:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 15:55 Championship:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 18:55 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapica• 19:00(Eleven Sports 2)• 20:00- magazyn (Eleven SPorts 2)• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazda• 20:55 Serie A:(Eleven Spots 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak