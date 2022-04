Piłkarskie hity w Ekstraklasie, Premier League, Ligue 1, żużel, boks, NBA - sportowa Wielkanoc z Canal+

Łukasz Szewczyk

• Piłkarskie hity PKO BP Ekstraklasy, Premier League, LaLiga Santander oraz Ligue 1 Uber Eats,

• Żużlowe emocje w PGE Ekstralidze, e-Winner 1. Lidze i 2. Lidze Żużlowej,

• Bokserska walka o mistrzostwo świata i początek rywalizacji w play-off ligi NBA

Ze względu na święta Wielkanocy mecze 29. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy odbędą się w sobotę i poniedziałek. Trzy zespoły, które toczą zaciętą walkę o tytuł mistrzowski, rozegrają swoje spotkania w Wielką Sobotę. Lider tabeli Lech Poznań zagra na wyjeździe z Wisłą Płock. Wcześniej na boisko wybiegną piłkarze wicelidera ze Szczecina. Pogoń zagra w Białymstoku z Jagiellonią,. Trzeci w tabeli Raków Częstochowa ma przed sobą także wyjazdową potyczkę - z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Emocji nie zabraknie także w Wielkanocny Poniedziałek. Śląsk Wrocław podejmie Wisłę Kraków, następnie spotkanie Górnika Zabrze z Lechią Gdańsk, a wieczorem w Warszawie Legia zagra z Piastem Gliwice. Serię ekstraklasowych transmisji zwieńczy "Liga+Extra".Z weekendowych spotkań Premier League szczególnie ciekawie zapowiadają się mecze sobotnie. Będący w świetnej formie Tottenham zagra z Brighton. Drużyna Antonio Conte ciągle walczy o miejsce w TOP 4 - aktualnie jest czwarta i ma trzy punkty przewagi nad Arsenalem. Także w sobotę Kanonierzy zagrają na wyjeździe z Southampton. Nikłe szanse na grę w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów ma Manchester United - obecnie zajmuje siódme miejsce, poza strefą pucharową. Czerwone Diabły spróbują poprawić swój dorobek punktowy w sobotę.. Tempa nie zwalniają piłkarze w LaLiga Santander, którzy w sobotę i niedzielę rozegrają mecze 32. kolejki. W sobotę kibice będą mogli obejrzeć starcie Alaves - Rayo Vallecano oraz mecz Valencii z Osasuną. Emocjonująco zapowiada się niedzielne spotkanie Sevilli z Realem Madryt. Piłkarze z Andaluzji zajmują trzecie miejsce z taką samą liczbą punktów, co druga w tabeli Barcelona. Real wydaje się pewnie zmierzać po mistrzostwo, choć przewaga nad drużyną z Katalonii stopniała do ośmiu punktów.Prawdziwa uczta szykuje się dla kibiców francuskiej Ligue 1 Uber Eats. W Wielkanocną Niedzielę dojdzie tam do spotkania na szczycie, w którym Olympique Marsylia zmierzy się z Paris-Saint Germain. Mecze Marsylii z Paryżem od zawsze przyciągają uwagę, a na dodatek w tym sezonie jest to potyczka drugiej z pierwszą drużyną w tabeli. Co prawda kwestia tytułu wydaje się rozstrzygnięta na korzyść PSG, ale emocji w tym meczu na pewne nie zabraknie.Po ubiegłotygodniowej inauguracji sezonu do walki o kolejne ligowe punkty staną zawodnicy w PGE Ekstralidze, e-Winner 1. Lidze oraz 2. Lidze Żużlowej. W Wielką Sobotę mecz 2. Ligi Żużlowej Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - Texom Stal Rzeszów. Wielkanocną Niedzielę fani speedwaya rozpoczną od meczu e-Winner 1. Ligi Aforti Start Gniezno - Orzeł Łódź. Z kolei w PGE Ekstralidze FOGO UNIA Leszno podejmie MOJE BERMUDY STAL Gorzów oraz mecz MOTOR Lublin - ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ Częstochowa. Poniedziałek będzie stał pod znakiem Złotego Kasku - Memoriału Jerzego Szczakiela.W nocy z soboty na niedzielę nie lada gratka dla fanów boksu zawodowego. Podczas gali w Arlington dojdzie do pojedynku o tytuł mistrza świata federacji WBC, IBF i WBA w wadze półśredniej Errol Spence Jr - Yordenis Ugas. Amerykanin Spence Jr to posiadacz dwóch mistrzowskich pasów - WBC i IBF, Kubańczyk Ugas jest w posiadaniu pasa WBA. Obaj pięściarze mają za sobą bogatą karierę amatorską, a obecnie znajdują się w ścisłej czołówce zawodowców w klasyfikacji magazynu "The Ring".Po sezonie zasadniczym oraz turnieju barażowym Play In, nadchodzi czas playoff - szesnaście drużyn wkracza w decydującą fazę walki o mistrzostwo NBA. W sobotni wieczór pierwszy mecz playoff na Zachodzie rozegrają Memphis Grizzlies i Minnesota Timberwolves. Memphis zakończyli sezon zasadniczy na drugim miejscu w Konferencji z bilansem 56-26 i to oni są zdecydowanym faworytem tej rywalizacji. Timberwolves awansowali do playoff dzięki Play In Tournament, w który pokonali Los Angeles Clippers. Z kolei w niedzielę pierwszy mecz Boston Celtics - Brooklyn Nets.Plan transmisji:Piątek (15 kwietnia):• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Krzysztof Marciniak, Michał Bojanowski• 23:00(Canal+ Sport)redakcja: Tomasz Ćwiąkała• 01:30 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Łopaciński, Wojciech Michałowicz• 03:30 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Artur Kwiatkowski, Wojciech MichałowiczSobota (16 kwietnia):• 11:55 Futsal Ekstraklasa:(Canal+ Sport 5)komentarz: Michał Kornacki, Adam Zakrzewski• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Żewłakow• 13:25 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 13:55 2 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Grzegorz Mielcarski• 15:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Gutka• 15:55 Premier League:(Canal+ Family / Now)komentarz: Przemysław Rudzki, Grzegorz Kaczmarczyk• 16:10 LaLiga:(Canal+ Sport 5)komentarz: Michał Kornacki, Jakub Kręcidło• 16:25 1 liga żużlowa: ROW Rybnik - Trans MF Landshut Devils (Canal+ online)• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Wieszczycki• 18:10 LaLiga Smartbank: Real Valladolid - Almeria (Canal+ Online)• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Radosław Majdan• 20:25 LaLiga Smartbank:(Canal+ Sport 5)komentarz: Edward Durda, Jakub Kręcidło• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Now)komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 21:30 NBA:(Canal+ Sport 2)• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał Wodziński• 03:00 Boks zawodowy:(Canal+ Sport)komentarz: Edward Durda, Janusz PinderaNiedziela (17 kwietnia):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport)komentarz: Filip Surma, Paweł Grabowski• 13:55 1 Liga Żużlowa: Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Zdunek Wybrzeże Gdańsk (Canal+ Online)• 14:00 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)• 14:55 Ligue 1: FC Nantes - Angers SCO (Canal+ Online)• 15:10 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 15:10 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 16:30 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Now)• 17:15(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 19:15 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 21:15(Canal+ Sport 5)• 21:30 NBA:(Canal+ Family)Poniedziałek (18 kwietnia):• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Grzegorz Mielcarski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Kamil Kosowski• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Tomasz Wieszczycki• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń